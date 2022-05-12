В ГСЧС дали прогноз, сколько времени потребуется на разминирование Украины

Украинским пиротехникам может понадобиться до 10 лет, чтобы полностью очистить страну от российских снарядов, мин и бомб. Объемы работ по разминированию территорий после начала полномасштабного вторжения РФ выросли приблизительно в 10 раз.

Об этом заявил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь. Он выступилв эфире национального теле- и радиомарафона "Єдині новини".

Отметим, что эксперты уже исследовали многие населенные пункты, откуда ушли оккупанты. Там находили не только неразорвавшиеся боеприпасы, но и растяжки и мины – поскольку рашисты специально подвергали опасности мирное население.

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В целом после 24 февраля-2022 саперы ГСЧС обследовали около 20 тысяч гектаров территории.

"Изъяты и обезврежены более 103 тысяч мин и боеприпасов, из которых около 2 тысяч – авиабомбы разного калибра", – рассказал Бондарь.

Часто российские военные использовали запрещенные международными нормами боеприпасы. Например, реактивные системы с кассетными элементами, части которые могут разорваться в любой момент. Это несет большую угрозу для гражданского населения.

Представитель ГСЧС добавил, что мировое сообщество помогает в разминировании Украины. Многие страны откликнулись на наши просьбы и готовы привлечь свои команды к работам.

Как ранее писал OBOZREVATEL: