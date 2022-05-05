Оккупанты обстреляли Николаев, в Изюме идут бои, на Херсонщине – критическая ситуация. Главное

Российские военные в ночь на 5 мая применяли реактивные системы залпового огня по Николаеву, обстреливали Харьковщину, Донетчину, Луганщину. Были зафиксированы и пуски ракет. В Херсонской области ситуация стабильно критической.

Об этом говорится в сводке по регионах Украины на 8:00 четверга, 5 мая, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL. В то же время в ряде областей ночь прошла относительно спокойно.

Это Волынь, Закарпатье, Ривненщина, Полтавщина, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Запорожская, Сумская, Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая, Житомирская, Черниговская области.

Киевщина: ПВО сбили ракету над Броварским районом. После падения обломков было возгорание кустарника и камыша. Жертв не было. Ночью – воздушная тревога.

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Днепропетровщина: вечером оккупанты совершили по области две ракетные атаки. Одну ракету сбили, другая попала по железнодорожной инфраструктуре в центре города. Есть разрушения, но пострадавших нет. Ночь прошла с тревогой, утро – спокойно.

Кировоградщина: ориентировочно после десяти вечера был "прилет" на объекты инфраструктуры. Предварительно – без жертв.

Черкасчина: около 22:00 сработало ПВО под Черкассами. Украинские военные сбили две российские ракеты, потерпевших нет. Вечер, ночь и утро прошли с воздушными тревогами.

Харьковщина: ночью было несколько обстрелов окраин областного центра, пострадавших нет. В области в результате обстрелов 4 мая был ранен 11-летний мальчик в Лозовском районе. На Балаклейщине один человек погиб. Продолжаются бои в Изюме.

Луганщина: за сутки – семь мощных артиллерийских обстрелов Северодонецка, еще семь – Попаснянской и Горной общин, четыре – Лисичанская. Ночью пострадали Новодружеск (возгорание двух жилых домов) и Лисичанск (возгорание жилых домов). В области погибли по меньшей мере пять мирных жителей.

Донетчина: ситуация тяжелая, но контролируемая ВСУ. Оккупанты наращивают интенсивность и мощность обстрелов. Под ракетными авиационными ударами оказался центр Авдеевки. Повреждены не менее 15 домов, помещения двух АЗС, есть раненные.

Около 4:00 четверга, 5 мая, был обстрел ракетами класса воздух-земля по Краматорску, в результате повреждены девять жилых домов и ОШ № 2. На территории завода "Энергомашспецсталь" произошла разгерметизация газопровода, пострадали другие здания. При обстреле ранены 25 гражданских лиц, из них 20 оказана помощь на месте, пятеро направлены в больницу.

Вечером и ночью были периодические обстрелы Марьинки, также обстрел по Часовому Яру Бахмутского района. Повреждены 17 жилых домов, обнаружен один погибший гражданский.

Херсонщина: ситуация в области остается сложной, стабильно критической. Там были взрывы и обстрелы, оккупанты продолжают боевые действия и мародерства.

Николаевщина: вечером из РСЗО российские военные открыли огонь по одному из районов областного центра. Повреждения получили жилые дома, газовые трубы, оборвана контактная линия "Электротранса". В результате обстрела произошло четыре пожара. По предварительной информации, ранен один человек.

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