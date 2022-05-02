Оккупанты продолжают продвигаться на юго-запад в направлении Лимана – Институт изучения войны

Российские атаки на украинские оборонительные позиции, существующие вдоль линии фронта на Донбассе еще до 24 февраля, по-прежнему не приносят существенного прогресса. Однако оккупанты достигли ограниченного успеха в Донецкой области, продвигаясь на юго-запад в направлении города Лиман.

Об этом в отчете за 1 мая сообщил Институт изучения войны (ISW). Американский аналитический центр отметил, что о боестолкновениях на указанном направлении заявлял и Генштаб ВСУ. В ведомстве говорили об ограниченном продвижении РФ в направлении Лимана через Крымки и Александровку.

Кроме того, украинский Генеральный штаб информировал, что российские войска предприняли безуспешную атаку на Озерное.

Это указывает на то, что противник, вероятно, добился ограниченных успехов южнее и западнее Ямполя (что находится менее чем в 15 км к юго-востоку от Лимана) за последние сутки.

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Также захватчики пытались продвинуться в направлении Курахово через Оленевку и Новомихайловку.

"Неоднократные неудачи русских в захвате таких сел, как Золотое и Вильное, позволяют предположить, что оборонительные позиции Украины перед вторжением слишком сильны для штурма российскими войсками", – указали в ISW.

По информации аналитиков, ВС РФ продолжали концентрировать усилия на завершении захвата Рубежного и Попасной наземными атаками при поддержке артиллерии. Там же оккупанты пытаются блокировать украинские позиции, чтобы не допустить маневра защитников страны.

Что касается ситуации в южных регионах, то, как заявили в Институте изучения войны, войска РФ продолжали перегруппировку и разведку и не предпринимали наступательных действий.

В то же время Россия создает условия для установления постоянного контроля на захваченных территориях. Об этом свидетельствуют планы по введению рубля, в частности, в Херсонской области.

"Эти меры, которые не являются необходимыми или нормальными для военных оккупационных администраций, указывают на то, что президент России Владимир Путин, вероятно, намерен сохранить контроль над этими районами и что его амбиции не ограничиваются Донбассом", – указали аналитики.

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