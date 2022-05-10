Война в Украине помогла встретиться сестрам, разлученным 20 лет назад. Фото

Сестры Татьяна и Анжелика, которых разлучили 20 лет назад, встретились в Испании. Они нашли друг друга в соцсетях за несколько лет до атаки России на Украину 24 февраля. Тогда планам встретиться помешала эпидемия COVID-19, а теперь война ускорила этот процесс.

Анжелика со своим парнем проживали в Новой Одессе под Николаевом. Когда началось вторжение РФ в Украину и в регионе начались боевые действия, они переехали в дом к другу, где был обустроен подвал под убежище. Татьяна просила Анжелику приехать, но она не хотела оставлять в Украине семью. Все же девушку удалось уговорить, сообщает The Guardian (чтобы увидеть фото, доскрольте до конца новости).

Первые годы жизни сестры провели в Николаеве с неблагополучной матерью. Из-за семейных проблем их разлучили. Татьяну забрала тетя в Испанию, а Анжелика осталась с бабушкой в Николаеве. Сестры просили не разлучать их, но финансово ни тетя, ни бабушка не могли содержать обеих девочек. Позднее, когда Татьяне было уже 8 лет, ее удочерила семья из города Жирона. Татьяна совсем забыла родной украинский язык.

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Но она все время думала о своей сестре Анжелике и обещала себе поехать в Украину и найти ее. Их связь была разорвана, и Татьяна начала искать свою сестру в соцсетях. Анжелика делала то же самое. В 2019 году она нашла аккаунт улыбающейся девушки в Facebook, и была уверена, что это Татьяна. Они начали общаться, преодолевая языковые и культурные барьеры. Планировали встречу, но этому помешала эпидемия COVID-19. А потом началось вторжение РФ в Украину.

Еще до начала активных военных действий Татьяна звонила сестре и сообщала, что на Западе СМИ уверяли в неизбежности войны. Анжелика пыталась успокоить сестру, но также видела предпосылки к нападению России.

Уже после развертывания боевых действий на территории Украины, девушка поговорила с родными в Украине, и хотела оставаться. Но сообщение приемной матери Татьяны о том, что в Испании она будет чувствовать себя в безопасности, убедило Анжелику приехать к сестре.

На автомобиле с другими украинцами Анжелика отправилась во Львов, а оттуда в Польшу. Татьяна купила сестре билет на самолет из Варшавы и очень переживала, чтобы та не пропустила посадку, поскольку летела в первый раз в жизни.

После 34-часового пребывания в дороге сестры наконец-то встретились.

"Мне всегда было интересно, каким будет этот момент. Ты думаешь: может быть, я буду в шоке, может быть, я не буду знать, что сказать, может быть, я буду плакать. Но в конце концов я просто не могла поверить, что это происходит", – сказала Татьяна.

Анжелика же заявила, что момент встречи для нее был одновременно и счастливым, и печальным, поскольку она оставила свою семью, друзей в стране, где идет война.

Сестры нашли общий язык и обустраивают свой быт. Они не знают, что будет дальше: вернется ли Анжелика домой или попытается перевезти своих родных в Испанию. "Мы с детства мечтали снова увидеться, но никогда бы не подумали, что это произойдет из-за войны", – заявила Татьяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессор Киевской школы экономики Анна Вахитова рассказала, что в Украину могут не вернуться до 40% беженцев, если война затянется на годы. При этом, несмотря на то, что в странах ЕС украинцам чаще всего предлагают "мужские" вакансии, работу также могут найти и женщины. Например, в Швейцарии удивились, что украинки наравне с мужчинами изучают естественные науки, и готовы предлагать им работу.