В Россию грузом-200 отправился еще один командир взвода – Кирилл Костенников из Севастополя. Предатель Украины, примкнувший к оккупантам после аннексии Крыма, был ликвидирован на Донбассе.

Гибель военного подтвердили пропагандистские СМИ. Известно, что он был лейтенантом, командиром взвода управления (батареи) реактивной артиллерийской батареи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Костенников родился и вырос в украинском Севастополе. Окончил Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова с золотой медалью и дипломом с отличием.

После захвата Крыма подписал контракт с российской армией. Позже – получил награды от Минобороны РФ (в том числе медаль "За боевые отличия") за войну в Сирии.

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Известно, что оккупант окончил офицерские курсы при Высшей военной артиллерийской академии им. Михайлова в Санкт-Петербурге.

Отец Костенникова заявил, что его единственное утешение теперь – это то, что сын "до конца исполнил воинский долг перед родиной и будет отомщен русскими воинами".

Очевидно, даже после смерти родного человека мужчина не перестал верить пропаганде. По его словам, он уверен в том, что РФ "поставит победную точку в специальной военной операции по освобождению Донбасса и Украины от нацизма и фашизма".

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее аналитики Conflict Intelligence Team указали на то, что в России не осталось ни одной бригады морской пехоты, которая не понесла потерь в войне против Украины.

Это указывает на то, что "спецоперация" существенно уменьшила боеспособность армии страны-агрессора.