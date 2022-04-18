В ГПСУ рассказали, сколько "уклонистов" задержали на границе Украины с начала полномасштабной войны

За время полномасштабного российского вторжения сотрудники Государственной пограничной службы Украины поймали тысячи "уклонистов". Согласно статистике на 18 апреля, незаконно выехать из страны пытались как минимум 2,5 тыс. мужчин.

Об этом в эфире информационного телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Отметим, что указанная цифра не окончательна.

Мужчинам призывного возраста, которые попались при попытках выехать из Украины во время полномасштабной войны, вручали повестки в военкомат. Против нарушителей также были начаты расследования.

Отметим, что уголовная ответственность грозит и лицам, организовавшим незаконную схему пересечения границы или содействовавшим в этом.

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Напомним: ограничения выезда за пределы Украины на период военного положения действуют касательно военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.

В этом правиле есть исключения. Например, право на выезд имеют мужчины призывного возраста, на содержании которых находятся трое или более несовершеннолетних детей или которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка.

Как ранее писал OBOZREVATEL: