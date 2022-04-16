Война в Украине принесет России наиболее масштабные потери боевой авиации. Инфографика
Война в Украине за 52 дня "забрала" у российской армии уже сотни самолетов и вертолетов. Эти цифры больше, чем за всю вторую чеченскую и войну в Сирии.
На соответствующую статистику обратил внимание Telegram-канал UA War Infographics. Так, на 16 апреля ВСУ уничтожили 145 вертолетов и 163 самолета ВС РФ.
Во время войны в Сирии российская армия лишилась всего 11 вертолетов и 8 самолетов.
Вторая чеченская война – это минус 51 вертолет и 11 самолетов для Российской Федерации.
Кроме того, количество российских самолетов, уничтоженных в Украине, уже превысило их количество за 10 лет войны СССР в Афганистане (118). При этом вертолетов РФ тогда потеряла 333.
"Война против Украины вскоре станет причиной наиболее масштабных потерь для российской авиации. Россия уже потеряла 2/3 от того, что СССР потерял в Афганистане за 10 лет", – отметили авторы канала.
Как писал OBOZREVATEL:
вражеская российская армия за неполные 52 суток войны против Украины потеряла более 20,1 тыс. личного состава – простых солдат, офицеров, полковников.
Кроме того, ее ряды поредели на 762 танка, 371 артиллерийскую систему, 1982 БМП и др..