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Война в Украине принесет России наиболее масштабные потери боевой авиации. Инфографика

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
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Потери российской авиации

Война в Украине за 52 дня "забрала" у российской армии уже сотни самолетов и вертолетов. Эти цифры больше, чем за всю вторую чеченскую и войну в Сирии.

На соответствующую статистику обратил внимание Telegram-канал UA War Infographics. Так, на 16 апреля ВСУ уничтожили 145 вертолетов и 163 самолета ВС РФ.

Во время войны в Сирии российская армия лишилась всего 11 вертолетов и 8 самолетов.

Вторая чеченская война – это минус 51 вертолет и 11 самолетов для Российской Федерации.

Кроме того, количество российских самолетов, уничтоженных в Украине, уже превысило их количество за 10 лет войны СССР в Афганистане (118). При этом вертолетов РФ тогда потеряла 333.

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Инфографика по потерям авиации РФ

"Война против Украины вскоре станет причиной наиболее масштабных потерь для российской авиации. Россия уже потеряла 2/3 от того, что СССР потерял в Афганистане за 10 лет", – отметили авторы канала.

Как писал OBOZREVATEL:

  • вражеская российская армия за неполные 52 суток войны против Украины потеряла более 20,1 тыс. личного состава – простых солдат, офицеров, полковников.

  • Кроме того, ее ряды поредели на 762 танка, 371 артиллерийскую систему, 1982 БМП и др..

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