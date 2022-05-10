"Силы были неравными": Бутусов рассказал о подвиге ВСУ в бою с оккупантами под Старым Салтовым

Воины 6-й роты 92-й механизированной бригады ВСУ совершили настоящий подвиг, когда 25 февраля-2022 победили в бою российских оккупантов в Старом Салтове на Харьковщине. Несмотря на то, что защитников Украины было меньше, они сумели выйти из окружения, разбить целую колонну техники Росгвардии и спасти Харьков.

О героизме наших военнослужащих на своей странице в Facebook рассказал Юрий Бутусов. Он уверен, что те драматические события войдут в историю (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

24 февраля ряд подразделений 92-й бригады Вооруженных сил Украины попал в окружение близ границы с РФ.

"Многочисленные колонны шли со всех сторон, превосходство было подавляющим. В этой тяжелейшей обстановке ключевую роль сыграл высокий уровень боевой подготовки и железная воля украинских воинов", – написал Бутусов.

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Следующего дня, 25 февраля 6-я рота пошла на прорыв на Харьков, чтобы спасти родной город от захвата. Столкновение развернулось прямо на дороге, забитой российскими войсками и техникой, в том числе танками. Последние подожгли три украинских БТР-4.

"Однако украинские воины не сдавались в плен и не потеряли решимости бить врага, даже в такой страшной и тяжелой обстановке, под огнем со всех сторон. Наши боевые машины вылетели из-за поворота и увидели целую колонну Росгвардии, забитую российскими росгвардейцами, с полным вооружением, а также с автозаками, дубинками, наручниками и снаряжением для разгона демонстраций. И по приказу командира роты уцелевшие БТР-4 ударили по этому месиву ракетами "Стугна" и 30 мм пушками",– рассказал журналист.

Он отметил, что дистанция была минимальной и каждый снаряд шел в цель. Российская техника в большинстве была разгромлена, хотя их танки подожгли еще два БТР-4 ВСУ.

Украинским пехотинцам пришлось спешиться и добивать уцелевших росгвардейцев из стрелкового оружия. Погибли шесть воинов 6-й роты, однако большинство бойцов и машин сумели выйти к Харькову, а там – развернуться для обороны.

Бутусов добавил, что хочет показать героев этого боя, когда это будет возможно. Сейчас же 2-й батальон и 6-я рота, как и вся 92-я бригада, принимают участие в наступательной операции по освобождению Харьковщины.

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