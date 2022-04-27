"У соседа отобрали дырявый таз": жительница Чернобыля рассказала, как "вторая армия мира" грабила украинцев
В Чернобыльской зоне российские военные также массово занимались мародерством. Не брезговали они даже совсем бесполезными "трофеями" – к примеру, старым дырявым тазом, – и воровали не только в домах, но и в служебных помещениях персонала зоны отчуждения.
Об этом "Сегодня" рассказали местные жители. Напомним, что оккупанты зашли на территорию близ ЧАЭС через беларусскую границу в первый же день полномасштабной войны, 24 февраля. Покинули зону они 31 марта 2022 года.
Украинка, которая вернулась в Чернобыль после взрыва на АЭС, рассказала: сперва из беларусского Мозыря над ними пролетели ракеты, а потом военная техника и армейцы Путина появились на улицах.
"Шли колонны танков, которым конца и края не было видно. Наши и без того старые дома дрожали. Мне как человеку в возрасте было очень трудно поверить, что на нас напали россияне. Но это я увидела собственными глазами. Твари… Нет слов", – сказала она.
Позже оккупанты начали вскрывать дома и забирать все, что осталось от прежних хозяев.
"Дело в том, что в некоторые дома владельцы время от времени наведываются. Соответственно, есть предметы и мебель первой необходимости. Так вот, россияне выносили из домов кровати, матрацы… У моего соседа отобрали дырявый таз. Я не представляю, зачем он может понадобиться, как говорят, второй армии мира", – удивилась чернобыльчанка.
Интересно, что в зоне отчуждения из-за очень плохой связи захватчикам приходилось залезать на деревья, чтобы поймать сигнал и позвонить.
Немногочисленное местное население они запугивали, вероятно, будучи уверенными, что в Чернобыле якобы прячется "Правый сектор".
"Сказали так: если вы видели и молчите, то вас расстреляем первыми. Было очень страшно", – признался один из местных.
Что касается мародерства в служебных помещениях, то его подтвердили в НАН Украины. После оккупации не осталось практически ни одного офиса, который не был бы поврежден и полностью разграблен. Оккупанты забирали оборудование, документы и даже личные вещи персонала, которые те оставили на работе.
При этом отдельные спецпомещения со знаками радиационной опасности, где находились источники ионизирующего излучения и образцы топливосодержащих материалов с объекта "Укрытие", не открывали.
Директор института проблем атомных электростанций НАН академик Анатолий Носовский считает: это доказывает, что в Чернобыльской зоне "работали" и российские специалисты в области радиационной безопасности, которые, впрочем, разграбили все относительно безопасные офисные помещения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что уровень радиации в районе Чернобыльской атомной электростанции повышался, когда там находились российские войска.
Многонедельная оккупация объекта привела к тому, что ситуация была "очень опасной". Сейчас, по словам эксперта, радиационный фон пришел в норму.