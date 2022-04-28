"Не могут пройти даже Чернобаевку": Ягун объяснил, почему попытки РФ втянуть в войну Приднестровье обречены

России не удается спровоцировать молдавскую сторону на военную эскалацию даже после удара диверсионной группы по непризнанному Приднестровью. Генерал-майор СБУ Виктор Ягун не верит в реализацию Кремлем сценария втягивания "ПМР" в войну.

По его мнению, непризнанная республика хочет сохранить нейтралитет. Кроме того, для выхода на этот регион оккупантам следует пройти Николаев и Одессу, "но они не могут пройти даже Чернобаевку". Об этом Ягун сказал в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

Эксперт отметил, что после провокаций в Приднестровье часть офицеров передала информацию российской прессе, что к ним имел отношение генерал Виталий Разгонов. Он является "советником президента" непризнанной республики и резидентом разведки РФ.

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"Разгонов имеет группу влияния, ответственную за то, чтобы спровоцировать Приднестровье на враждебные действия и международный конфликт на границе с Украиной", – сказал Ягун.

Он пояснил, что такой сценарий задуман Россией для попытки отвлечь ВСУ.

"Пока у них ничего не получается. Да, "президент" непризнанной республики неформально вышел на власть Молдовы и передал привет Украине, пытаясь сказать – мы точно не хотим никакой войны. Мол, мы люди нейтральные, не имеем никакого отношения к происходящему, и свой нейтралитет мы будем держать до конца. Впрочем, к концу дня он все же признал, что "это все-таки, пожалуй, Украина". Что понятно – ведь должен так или иначе выдерживать пророссийскую риторику", – рассказал Ягун.

По мнению генерал-майора, такие "маневры" свидетельствуют об одном: пока российские провокаторы не достигли своей цели.

"Было заявление, что последний обстрел складов произошел из артиллерии и дронов. Там могли быть дроны даже журналистов, но очевидно, что Украине этот конфликт точно не выгоден. Нам выгоднее удерживать соответствующее, достаточное количество войск на границе и контролировать ее, а не переходить", – добавил Ягун.

Генерал-майор СБУ напомнил, что "возбуждение их пророссийских группировок" началось после того, как парламент Молдовы запретил использовать георгиевскую ленту и букву Z, потому что это современные символы тоталитаризма.

"Что-то заявил российский посол, что-то прокомментировали в Москве. Там же решили из-за непонятно какого уровня генерал-майора, занимающего округ в Сибири, озвучить фантастическую версию событий. При этом она почему-то вытекла с закрытого совещания и попала во все СМИ, включая украинские", – сказал Ягун.

По его мнению, на эту версию даже внимания не следует обращать. "Все понимают, ну какое может быть Приднестровье, если они не могут пройти Чернобаевку?" – задал риторический вопрос украинский эксперт.

Он уточнил, что для выхода на этот регион оккупантам следует пройти Николаев и Одессу.

"Если они планируют взорвать десант на Дунае, им нужны корабли, которые они не смогут прикрыть без крейсера "Москва", который куда-то подевался. Мне непонятно, почему вся эта фантастика обсуждается уже несколько дней", – уверен Ягун.

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