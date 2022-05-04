ВСУ точным ударом уничтожили вражескую БМП-3: ее охватило пламя. Видео

На юге Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили российскую БМП-3. Вражеская машина после этого загорелась.

Как выглядел прицельный удар, показал утром в среду, 4 мая, Генеральный штаб ВСУ в Facebook. "Коротенькое, но яркое и оптимистическое видео", – отметили в пресс-службе военных (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Запись была снята дроном в воздухе. Защитники нашей страны зафиксировали, что техника была уничтожена одним удачным выстрелом.

После него раздался взрыв и вспыхнул огонь. Над БМП-3 противника поднялся столб дыма.

Операцию провели воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Добавим, что БМП-3 – советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к линии фронта, повышения его мобильности, вооруженности, защищенности.

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