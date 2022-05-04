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ВСУ точным ударом уничтожили вражескую БМП-3: ее охватило пламя. Видео

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
1 минута
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Успешный удар воинов ВСУ

На юге Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили российскую БМП-3. Вражеская машина после этого загорелась.

Как выглядел прицельный удар, показал утром в среду, 4 мая, Генеральный штаб ВСУ в Facebook. "Коротенькое, но яркое и оптимистическое видео", – отметили в пресс-службе военных (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уничтожение БМП-3 на Харьковщине
Видео дня

Запись была снята дроном в воздухе. Защитники нашей страны зафиксировали, что техника была уничтожена одним удачным выстрелом.

После него раздался взрыв и вспыхнул огонь. Над БМП-3 противника поднялся столб дыма.

Операцию провели воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Добавим, что БМП-3 – советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к линии фронта, повышения его мобильности, вооруженности, защищенности.

Сообщение пресс-службы

Как писал OBOZREVATEL:

  • За прошедшие сутки (3 мая) Генштаб подтвердил еще +300 ликвидированных оккупантов.

  • Потери России в войне против Украины составили уже 24,5 тысяч солдат, 1077 танков и 2610 ББМ. Детальнее – смотрите по ссылке.