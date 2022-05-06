Оккупанты тратят силы на штурм "Азвостали", это срывает их планы на юге Донбасса – разведка Британии

Россия пытается полностью захватить украинский Мариуполь, что, вероятно, связано с приближением важной для россиян даты – 9 мая. При этом сопротивление украинских воинов на "Азовстали" срывает оперативные планы оккупантов на юге Донбасса.

Такими данными разведчиков публично поделилось Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Информация была опубликована на Twitter-странице пресс-службы в пятницу, 6 мая.

Ведомство указало: новые усилия РФ по захвату сталелитейного завода "Азовсталь" и другие действия в Мариуполе означают, что президент Владимир Путин хочет "добиться символического успеха" в Украине до Дня победы.

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Для этого российские силы уже второй день продолжают наземный штурм "Азовстали", несмотря на заявления Кремля о том, что они будут стремиться только заблокировать его.

"Эти усилия стоили России личного состава, оборудования и боеприпасов", – подчеркнули в разведке Британии.

Там подчеркнули, что пока украинское сопротивление продолжается, потери оккупантов будут расти и срывать их планы на юге Донбасса.

Напомним, по данным Пентагона, РФ отвела основные силы, ранее брошенные на Мариуполь в Донецкой области.

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