Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины: выяснились детали

На востоке Украины российские войска снова ударили по железнодорожной станции. Это произошло в ночь на понедельник, 11 апреля.

Пострадавших не было ни среди обычных граждан, ни среди железнодорожников. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин в своем Telegram-канале под названием #залізні_зміни.

Какая именно станция подверглась обстрелу, топ-чиновник УЗ не уточнил.

"Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре", – отметил Камышин.

В результате удара были повреждены пять локомотивов, колеи и контактная сеть.

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"Но это железо, восстановим. Железная дорога продолжает работать по графику", – подытожил председатель правления УЗ.

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