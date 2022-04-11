Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины: выяснились детали
На востоке Украины российские войска снова ударили по железнодорожной станции. Это произошло в ночь на понедельник, 11 апреля.
Пострадавших не было ни среди обычных граждан, ни среди железнодорожников. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин в своем Telegram-канале под названием #залізні_зміни.
Какая именно станция подверглась обстрелу, топ-чиновник УЗ не уточнил.
"Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре", – отметил Камышин.
В результате удара были повреждены пять локомотивов, колеи и контактная сеть.
"Но это железо, восстановим. Железная дорога продолжает работать по графику", – подытожил председатель правления УЗ.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
8 апреля оккупанты нанесли удар "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске. В это время там находилось около 4 тысяч гражданских, люди ждали эвакуационных поездов, чтобы выехать из Донецкой области.
10 апреля стало известно, что количество украинцев, погибших на Краматорском вокзале из-за российских военных, выросло до 57. Ранены 109 человек.
Среди погибших есть как минимум пять детей. За жизни еще 15 маленьких украинцев борются в больницах Днепропетровщины.