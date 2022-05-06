Грозев заявил, что российский генералитет саботирует войну против Украины
Значительная часть российского генералитета так или иначе не поддерживает войну против Украины. Об этом свидетельствуют взломанные переписки высшего руководства ВС РФ, полученные Bellingcat.
Такими данными поделился журналист-расследователь Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону. Руководитель проекта Bellingcat сказал, что не может себе представить, что группа, которая "идеологически верит в необходимость войны, превышает 10 человек". "Все остальные так или иначе уже ее саботируют", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как отметил расследователь, речь идет не только об анализе событий российского вторжения.
"Мы смогли получить взломанные переписки. И там видно, что они поддерживают войну по приказу, но между собой ее высмеивают", – рассказал Грозев.
Кроме того, огромные потери среди оккупантов ощутили на себе и высокопоставленные военнослужащие РФ.
"Даже среди полковников и генералов есть те, чьи сыновья или племянники попали в плен или стали "грузом 200". Такие уже полностью поменяли свое отношение", – уверен Грозев.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на утро 6 мая враг продолжал безуспешные попытки наступления и нес потери по всем направлениям, где проводил активные действия.
По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, наступление оккупантов на Изюмском направлении провалилось – армия РФ незначительно продвинулась, однако понесла колоссальные потери.