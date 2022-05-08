"Больница в Луганске забита": Гайдай рассказал об огромных потерях оккупантов в боях с ВСУ

В оккупированном Луганске мест в больнице, куда свозят и погибших, и раненных кремлевких солдат, уже не осталось. Там же наблюдается нехватка лекарств – что потенциально может увеличить количество безвозвратных потерь РФ в войне против Украины.

О такой ситуации в эфире национального теле- и радиомарафона "Єдині новини" 8 мая сообщил глава Луганской областной военной (государственной) администрации Сергей Гайдай. Он подтвердил, что российские силы сталкиваются с мощным отпором ВСУ на Донбассе и терпят большие потери.

Каждый день оккупанты лишаются значительного количества и техники, и живой силы.

Как высказался Гайдай, наши ребята сбивают вражеские самолеты и БПЛА, уничтожают танки, минометы, артиллерийские расчеты и военные склады РФ.

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"Каждая атака, которая проходит со стороны России, – это десятки погибших у них... Они несут просто безумные потери", – сказал он.

"Больница в Луганске полностью забита до основания – как телами (их просто уже некуда складывать), так и тяжелоранеными. Лекарств не хватает, поэтому есть большая вероятность того, что эти тяжелораненые изменят цифру "300" на "200" в ближайшее время", – добавил Гайдай.

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