Отвод российских оккупационных войск от украинской столицы — пожалуй, самое значительное событие последних дней войны. Ведь первоначальный план Владимира Путина — план блицкрига — давно уже разгадан. Да, собственно, авторы плана особо и не скрывали своих намерений.

Российская армия, вторгшаяся в Украину, должна была оккупировать районы Донецкой и Луганской областей, после 2014 года оставшиеся под контролем Киева, то есть "восстановить территориальную целостность" придуманных в Кремле "народных республик" Донбасса. И одновременно части, которые вошли в нашу страну со стороны Беларуси, должны были оккупировать Киев и добиться смены власти в столице.

А уж марионеточное правительство — его, судя по всему, согласился возглавить бывший президент Виктор Янукович — выполнило бы все пожелания Владимира Путина. И Крым бы Янукович признал российским, и Донбасс — "независимым", и от интеграции в НАТО и ЕС отказался, и в Евразийский экономический союз или даже в "союзное государство" России и Беларуси вступил бы — до конца тот полет Валькирий, который наблюдается в голове Путина, мы все равно спрогнозировать не можем.

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ПРОВАЛ ПУТИНСКОГО БЛИЦКРИГА И ТАКТИКИ "ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ" ОККУПАЦИИ

Но действовать параллельно и на Донбассе, и в Киеве, и на Харьковщине, и на юге Украины российская армия оказалась неспособна. К тому же сопротивление украинских вооруженных сил, сила санкционного давления, коррумпированность и небоеспособность самой российской армии — все это Кремлем попросту не прогнозировалось.

И теперь, спустя месяц после начала войны, в Москве вынуждены признать не только провал путинского блицкрига, но и провал тактики "параллельной" оккупации Украины, когда войска действуют на нескольких направлениях одновременно.

Теперь российский Генеральный штаб переходит к выбору наиболее приоритетных направлений, на которых можно добиться быстрого успеха, а этот успех на данном этапе представить если не как победу в войне — тем более что и войны-то, судя по заявлениям Путина и программам российских пропагандистских телеканалов, вовсе нет, — а как успешный результат "спецоперации".

Если упростить российскую задачу на сегодня, то Москва будет добиваться оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей и создания "коридора" между оккупированными Донбассом и Крымом. Ну а после проведения "референдума" о присоединении "народных республик" к России территория Российской Федерации увеличится еще на две области — чем не повод для радости в главный день "победобесия"?

Хотя, конечно, это лишь эскиз российских планов. Кремль попробует удержать за собой все оккупированные территории, укрепиться прежде всего на юге страны. И здесь тоже будут идти ожесточенные бои. И разумеется, всю остальную территорию Украины будут обстреливать ракетами. Так будет выглядеть война в апреле.

И одновременно будет идти переговорный процесс, который, впрочем, вряд ли приведет к быстрым результатам. Украинская сторона уже передала российской делегации свои предложения, которые были, мягко говоря, неоднозначно восприняты в самой Украине — и вызвали предсказуемое раздражение российских пропагандистов. Но если долго не комментировать эти предложения украинских переговорщиков, то можно сказать, что они предполагают обмен "нейтралитета на суверенитет".

То есть Украина отказывается от вступления в НАТО, а державы-гаранты, среди которых Офис президента Украины хочет видеть и саму Россию, обеспечивают стране суверенитет и защиту от нападения. Но ведь главной задачей Путина все еще остается не обеспечить Украине суверенитет, а лишить ее этого суверенитета! И пока российский президент не согласится с тем, что, по крайней мере в обозримом будущем, уничтожить Украину не удастся, любые переговоры так и останутся декорацией на фоне войны.