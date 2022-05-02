"Офицеры расстреливают своих же подчиненных": Жданов рассказал, на чем держится армия РФ

Российские оккупанты на многих направлениях идут в атаку под страхом быть расстрелянными своими же. Российские офицеры могут показательно убить подчиненных, если те отказываются выполнять приказы.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. В интервью "Радио Свобода" он сказал, что украинские воины знают о деморализации противника, но ситуацию оценивают трезво.

"Действительно, фактически в некоторых частях офицеры расстреливают солдат за невыполнение приказа, своих же подчиненных. На этом [там] держится дисциплина сегодня. И на страхе, который гонит людей в атаку", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что ВСУ понимают всю сложность ситуации, поскольку во многих точках идут жесткие бои.

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На Донбассе, например, РФ пытается наступать по всей линии фронта. "Потери, по данным нашего Генштаба, где-то один к пяти, один к семи. Потому что мы находимся в обороне, мы в укрытии, а они идут в наступление на открытой местности", – рассказал Жданов.

По его данным, в сутки оккупанты совершают где-то до десяти атак на украинские позиции по всем направлениям практически одновременно.

Кроме того, ракетная угроза сохраняется по всей территории Украины. Жданов заявил, что украинские силы ПВО пытаются сбивать вражеские ракеты имеющимися средствами – а часть из них осталась еще с советских времен и вообще не предназначена для этих целей.

"Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL: