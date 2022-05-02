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Воины ССО провели бой, который сломал планы врага: в сети показали знаковое фото

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
1 минута
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Силы ССО стоят на защите Украины от РФ

Воины Сил специальных операций (ССО) ВС Украины провели опасную операцию, которая сломала планы российских оккупантов. Наши защитники не раскрыли детали, но показали фотографию, сделанную за несколько часов до боя.

Соответствующий снимок появился в воскресенье, 1 мая, на странице Командования ССО в Facebook. Когда именно прошла секретная операция, не сообщается. Можно сказать лишь, что бойцы фотографировались в темное время суток.

На фото видно группу из 11 бойцов в полной экипировке. Судя по всему, украинские герои позировали на фоне самолета, хотя кадр размыт.

"Те, чьи победы не афишируют, а большинство их операций проходят без внимания широкой аудитории. Воины, для которых результат – самый важный", – написала пресс-служба Командования ССО.

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Бойцы ССО перед ответственным заданием

В комментариях украинцы поблагодарили отважных воинов. Одна из пользовательниц сети пожелала героям ССО, чтобы с ними всегда был ангел-хранитель.

Пост пресс-службы
Комментарии под фото

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