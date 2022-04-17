Враг пытался штурмовать Мариуполь, продолжаются провокации и незаконная "мобилизация" – Генштаб

Российские оккупанты активизировали боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях, пытались штурмовать район морского порта и завод "Азовсталь" в Мариуполе. В то же время в городе Изюм Харьковской области противник начал принудительную "мобилизацию" мужчин.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья, 17 апреля (53-й день войны). Отметим, что украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска с отдельных направлений.

Оккупанты не прекращают совершать военные преступления. В частности, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры нашей страны.

Видео дня

На Волынском и Полесском направлениях активных действий армии РФ зафиксировано не было.

На Северском направлении все еще есть вероятность действий диверсионно-разведывательных групп РФ и нанесения ракетных ударов с территории Российской Федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Слобожанском направлении враг частично блокирует Харьков. Военные РФ совершают обстрелы, пытаясь поразить позиции ВСУ и объекты критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях путинские солдаты активизировались. Противник продолжает атаковать Мариуполь ракетами и бомбами, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Также оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и "Азовстали".

На Южнобужском направлении РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций. В районе н.п. Васильевка Запорожской области противник зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги – вероятно, для совершения провокаций.

Значительный общественный резонанс в Крыму получила информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва". Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими СМИ.

За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. Принудительная мобилизация была начата в Изюме.

На отдельных временно занятых оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "Херсонской народной республики".

Для фальсификации его результатов планируется использовать персональные данные жителей региона. Их оккупанты собирают, когда выдают т.н. "гуманитарную помощь". Среди жителей также распространяется информация, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды ВС РФ.

Генштабу Вооруженных сил Украины известно о более 50 случаях дезертирства перед отправкой оккупантами своих подразделений на войну в Украине.

Дополняется...