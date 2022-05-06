У Путина проблемы: в Британии объяснили, почему РФ сосредоточилась на "логистической" войне

У России могут заканчиваться ракеты и оборудование, необходимые для продолжения боевых действий против Украины, и оккупанты ведут "логистическую войну", чтобы обеспечить снабжение своих сил. Кроме того, генералы Путина обвиняют друг друга, опасаясь "чисток" за неудавшееся вторжение.

Об этом заявил британский адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны, передает Daily Mail. По словам военнослужащего, Россия испытывает "невероятное политическое и военное давление", чтобы "спецоперация" принесла результаты.

"Потенциально у него [Путина] есть проблемы, потому что темпы расходов и жесткость боя совершенно иные, чем те, которые он ощущал 24 февраля", – заявил адмирал.

Как сказал он, по ВС РФ был нанесен "серьезный удар" и из строя выведены 25% сил – либо за счет гибели солдат, либо за счет повреждения батальонных тактических групп.

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Радакин отметил: хотя существуют "реальные риски" того, что русские могут закрепиться на Донбассе – новом центре их наступления, – у них было мало времени для необходимых улучшений после отступления из севера Украины.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Финляндию заявил, что высшие офицеры РФ стали козлами отпущения за неудавшееся вторжение и теперь обвиняют друг друга в "катастрофе".

По словам Уоллеса, генералы были вынуждены приблизиться к линии фронта, пытаясь "разобраться в этой трясине, в которой они находятся", и "крича на людей", но это обычно не дает "наилучшего результата".

Британский министр обороны также сказал, что "трясина" оккупантов может вскоре превратиться в "разгром", если они снова потерпят неудачу, как это произошло к северу от Киева.

Как писал OBOZREVATEL: