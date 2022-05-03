Заказали печати: разведка узнала планы России на захваченные территории на юге Украины

Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в экономическое пространство РФ. А в Ростовской области ряд частных предприятий получил заказ на изготовление российских печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя.

Об этом во вторник, 3 мая, сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины. Как выяснили эксперты, о плане "присоединения" южных украинских территорий двумя днями ранее объявил советник т.н. "главы" крымского полуострова по информполитике Олег Крючков.

Установлен и срок такой аннексии – по меньшей мере до 2030 года.

"Одновременно российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями", – указали в ГУР.

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Например, 1 мая в Геническе новоназначенным "председателем горсовета" Андреем Клочком было организовано поднятие флага РФ, но горожане этот "праздник" проигнорировали.

Что касается Мариуполя, то печати с российской символикой ("Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация") изготавливают в первую очередь для учебных заведений, больниц, полиции, ЗАГСов, админучреждений.

"Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками", – отметили украинские разведчики.

Ожидается, что подобные штампы в июне будут производиться и для временно занятого оккупантами Херсона.

Сейчас в Мариуполе проводят "большую уборку". россияне ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работают три мобильных крематория.

Среди военных армии страны-агрессора распространяется информация, что срок т.н. "спецоперации" определен до сентября 2022 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL: