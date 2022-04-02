Украинские защитники захватили вражеский ТОС-1А "Солнцепек" с полным боекомплектом. Фото

Вооруженные силы Украины в результате боя с оккупантами получили еще один трофейный ТОС-1А "Солнцепек". Эта тяжелая огнеметная система досталась нашим защитникам с полным боекомплектом, так что обязательно будет направлена против путинских войск.

О новом успехе ВСУ на своем Telegram-канале Pravda Gerashchenko сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он также показал фото украинского бойца с захваченной военной техникой РФ.

"ВСУ затрофеили еще один ТОС-1А "Солнцепек". Причем опять с полным боекомплектом. Теперь мы можем использовать их против рашистов", – написал Геращенко.

Советник главы МВД добавил, что теперь "врага можно будет встретить с огоньком".

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Согласно данным с открытых источников, тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была разработана в 2001 году. Ее задачи – вывод из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, уничтожения живой силы на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Российские военные эксперты писали, что один залп этой батареи выжигает площадь, равную восьми футбольным полям (почти 6 гектаров), не оставляя на ней ничего живого.

Россияне так гордились этим оружием, что даже сняли пропагандистский фильм с одноименным названием о Донбассе. По данным источников "Медузы", киноленту "Солнцепек" финансировал "повар" Путина и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Как писал OBOZREVATEL:

Российские военные продолжают жаловаться на свое руководство и реалии войны против Украины в телефонных разговорах с близкими.

Один из оккупантов признался, что здесь на самом деле воюет меньшая часть введенных войск – другие или просто ждут, или понесли большие потери – а мобилизованные из "Л/ДНР" не умеют даже стрелять и, по сути, являются "мясом" на поле боя.

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