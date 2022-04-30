Удар рашистськими ракетами по центру Києва в той час, коли в столиці України перебував з візитом Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерреш, це удар не тільки по столиці України. Це напад на саму ООН і світовий порядок. Путін посилає світу меседж – ми диктуємо всім свою повістку дня, і ви нам нічого не зробите, бо ми вищі ніж будь-які правила, закони й міждержавні домовленості.

Відповідь ООН і міжнародної спільноти мусить бути швидкою, дуже жорсткою і відповідною виклику Москви. Після цього демонстративного обстрілу Антоніо Гутерреш мав би, після повернення до Нью-Йорку, особисто ініціювати початок процедури виключення Російської Федерації з Ради Безпеки ООН.

Хоча можна було б піти й іншим шляхом. Офіційно зафіксувати той факт, що Росія взагалі не є членом Організації Об’єднаних Націй. Оскільки проголосивши себе правонаступником СРСР, вона чомусь забула, що це не дає їй автоматичного права приєднатися до ООН. А це означає, що Російську Федерацію, можливо, й не потрібно виключати з ООН, оскільки починаючи з 1992 року, її представники там засідали незаконно.

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Росія вже більше двох місяців тероризує усю територію України крилатими ракетами, цілеспрямовано і методично знищуючи інфраструктуру нашої держави. Кожного дня ми дізнаємося про те, що Російська Федерація нанесла чергові ракетні удари по життєво важливих об’єктах на українській території. І те, що Москва не отримує адекватної відповіді на злочини проти Української держави на цьому напрямку війни, лише провокує її на все нові злочини проти України.

Тому все більше стає очевидним, що війна з Путіним має бути перенесена і на територію Росії. Україна мусить наносити удари по усіх тих стратегічних об’єктах, які на сьогодні знаходяться у зоні досяжності. Щоб в Московії відчули на своїй шкурі, що таке постійні обстріли і руйнування.

Тим більше, що в такому разі українським союзником стане страх і паніка населення Російської Федерації, а це ще більше зменшить у нього мотивацію воювати з Україною, яка дає болючу відповідь на агресію організовану Кремлем.

Україні нашими союзниками буде передаватися необхідна для цього зброя, і тому вже зараз необхідно визначити пріоритетні цілі для цих акцій відплати за злочини росіян на наших землях.

Пріоритети можна визначити у такому порядку: військові аеродроми, нафтобази, склади боєприпасів, військово-морський флот, військові заводи, котрі випускають літаки, танки, ракети і боєприпаси.

У такому разі необхідно розпочинати з найближчих до території України військових аеродромів в Курській, Білгородській, Воронізький і Брянській областях Росії, в подальшому розширюючи проникнення у більш глибинні території Російської Федерації.

А враховуючи той факт, що основні фронти протистояння з російськими окупантами нині знаходяться на Сході і Півдні України, і те, що необхідно якомога швидше розблокувати Чорне і Азовські моря для безперешкодного проходження українських торгівельних кораблів, також зосередити увагу на Кримському і Чонгарському мостах, військових аеродромах та комплексах ППО в окупованому Криму.

Не забуваючи при цьому і про необхідність знищення Чорноморського флоту Росії, кораблі та підводні човни якого незаконно знаходяться на окупованій території України.

Та подумати про ліквідацію головної бази російської стратегічної авіації в місті Енгельс Саратовської області Російської Федерації та всіх аеродромів, звідки російські літаки вилітають бомбардувати Україну.

Виконання плану по демілітаризації Росії варто розпочати зі знищення ППО на кордонах з Україною і в глибині території Російської Федерації. Тоді можливо буде дістати Енгельс і стратегічні військові літаки Ту-95 та Ту-160, які базуються там.

З путінською армією терористів, вбивць, мародерів та ґвалтівників раз і назавжди необхідно покінчити. Путін намагається знищити економічний, людський та інфраструктурний потенціал України.

Відповіддю на це мусять бути дзеркальні дії українських військових на безмежів’я російських агресорів. Населення Російської Федерації повинне на собі відчути наслідки війни, яку Путін веде з Україною.

Досі українці ще жодного разу не наносили ракетних ударів по центру імперського зла – Москві. Після багаторазових ракетних обстрілів Києва, утримуватись від цього більше не варто. Населення столиці “м’ясника бучанського геноциду" не повинне далі відчувати себе так, ніби війна, яку путінський режим веде в Україні, їх абсолютно не стосується.

Необхідно знищити військову логістику кремлівського головоріза, і його армія перетвориться на колекцію дуже дорогих багатотонних військових експонатів. Недолюдина Путін заслуговує на все те, що він отримає внаслідок розв’язаної злочинної війни в Україні.

Терорист номер один вважає, що він здатен протистояти західній цивілізації, хоча це в підсумку призведе до знищення Російської Федерації, як держави.

Проте це усвідомлений вибір імперії зла, яка перед тим, як остаточно зникнути з мапи світу, робить відчайдушні спроби переформатувати під себе світовий порядок.

Путін став прокляттям для всього світу. Росія – з ізольованою економікою, що руйнується, покалічена величезними фінансовими витратами на продовження війни, неодмінно програє на полях битв в Україні.

І її кінець стане гучним застереженням усім іншим потенційним диктаторам, що марення вигаданої величі неспроможні привести до позитивних результатів. Навіть тоді, коли втілення ілюзій на ефемерну перемогу початково здавалися такими близькими і гарантованими.