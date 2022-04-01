Война против Украины стала "стратегической катастрофой" для России: в Белом доме назвали главную проблему Кремля

Развязанная президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным война в Украине стала стратегическим провалом для главы Кремля и стратегической катастрофой для РФ. Теперь в Москве пытаются переиграть свои первоначальные цели.

Такое мнение выразила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Она также заявила, что в США видят – санкции наносят огромный урон экономике РФ.

"Мы видим, что это вторжение было стратегическим провалом для Путина и России. Они пытаются переопределить первоначальные цели своего вторжения", – сказала Бедингфилд на брифинге.

Также она добавила, что западные санкции против России "наносят огромные убытки их экономике".

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"Мы видим неопровержимые доказательства того, что это (вторжение в Украину, – ред.) было стратегической катастрофой для России", – подчеркнула спикер Белого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально война в Украине преподносилась Москвой как "спецоперацию по денацификации и демилитаризации". Одной из главных целей Кремля был захват Киева и смена власти в стране.

По неофициальным данным, агрессор планировал всего за сутки взять Киев, устранить (возможно, даже в физическом смысле) президента Украины Владимира Зеленского и, по одной из версий, поставить новым президентом бежавшего из Украины в Ростов Виктора Януковича.

На поддержку пророссийскому президенту в Украину направили даже бойцов Росгвардии вместе со щитами и шлемами, которые, видимо, должны были разгонять протесты в столице. Колонну с росгвардейцами разбили еще под Харьковом.

Киев не только дал бой силам оккупантов, но сейчас выдавливает оставшихся оккупантов из области, освобождая временно оккупированные города и села.

На пятую неделю войны Москва провалила все свои главные задачи, и несколькими днями ранее заявила, что теперь главная цель РФ – "освобождение" Донбасса.

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