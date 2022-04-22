'Война пошла в другом направлении': в ВСУ рассказали, как сломали планы России. Видео

Вооруженным Силам Украины удалось сломать планы Российской Федерации по войне на Украине. Вместо двухдневной "прогулки" до Киева и захвата правительственного квартала, оккупанты получили изнурительные бои и безумные потери.

Врагу пришлось менять планы, но украинские воины будут защищать свою землю и победят. Об этом в программе "Форпост "Киев" сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский.

Он подчеркнул: планы России по блицкригу наткнулись на героическое сопротивление защитников Украины и разбились о безумные потери, нанесенные путинской армии Силами обороны.

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"Враг понес большие потери. И это заставило его изменить планы, потому что у них задача была - Киев, правительственный квартал. Ну и таким образом добиться скорой и легкой победы", - отметил Сирский.

В условиях деморализации личного состава командованию оккупационной армии пришлось изменять планы.

"Война пошла в совершенно другом направлении, она затянулась. Он (враг. – Ред.) морально был не готов. Ну и мы видим сейчас переформатирование и войны в целом, и порядка ее проведения. Поэтому наша задача – выдержать и победить", - отметил Сирский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ уничтожили группу оккупантов, совершавших зверства в Буче. Это та самая бригада, которая проявила на Киевщине наибольшую жестокость и которой Путин дал почетное звание "за массовый героизм".