"Война меняет не только лица, но и души": фото защитников Мариуполя до и после вторжения России

В Национальной гвардии Украины показали, как война повлияла на военнослужащих полка "Азов". Там сравнили их фото до и после широкомасштабного вторжения России в нашу страну.

Соответствующие снимки появились в Twitter НГУ. До войны это были улыбчивые молодые люди, на фото "после" – мужественные, но уставшие и с потухшими взглядами.

"Война меняет не только лица, но и души", – отметили в Нацгвардии.

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Напомним: офицер разведки управления "Азова" Илья Самойленко заявил, что бойцы, которые держат оборону на "Азовстали", не будут сдаваться в плен. Ведь для них это означает верную смерть, а для российской пропаганды такой факт станет "подарком". Защитники города собираются выполнять приказ об обороне Мариуполя до последнего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрела российскими оккупантами автомобиля с защитниками города на территории завода "Азовсталь" трое воинов погибли. Еще шесть украинских военных получили ранения. Это произошло во время эвакуации гражданских на "Азовстали".