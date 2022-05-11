В Мариуполе младенца спасли из-под завалов и вернули матери: журналист рассказал трогательную историю

В Мариуполе младенца, получившего ожоги в результате российской бомбардировки, чудом спасли из-под завалов многоэтажки. В больнице случайно нашлась мама мальчика – она тоже выжила, но не знала о судьбе ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Олег Ущенко. Он заявил, что история реальная.

По словам Ущенко, когда младенца принесли в подвал больницы, где прятались люди, малышу было всего около пяти дней от рождения. Тогда казалось, что он – единственный выживший из многоэтажного дома, разрушенного российской бомбой.

"Врач среди шума и взрывов даже не сразу понял, о чем идет речь, потому что он только уснул после смены.

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Завернутого в куртку ребенка оставили на стуле в углу, где прятались пожилые люди, и на ту куртку чуть не сел какой-то дед. В последний момент врач очнулся и крикнул мужчине не садиться", – написал журналист.

Кроху отдали женщинам-роженицам, чтобы те кормили его своим молоком. Мальчику в первый день стало лучше, но потом состояние ухудшилось.

Ребенка нужно было срочно везти в ожоговое отделение. "И вот один парень заявил, что ради такого дела он промчит быстрее ракеты и пули и довезет ребенка. И довез!" – рассказал Ущенко.

Уже там медсестра вспомнила, что у них с ожогами лежит молодая мама, которая сходит с ума, потому что десять дней назад родила, но не знает, что с сыном.

"А через пару минут молодая мама, плача, прижимала к груди своего первенца", – написал журналист.

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