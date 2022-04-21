Оккупанты уничтожили все продовольственные склады в Северодонецке: обстрелы Луганщины не прекращаются. Фото

В Луганской области по-прежнему очень тяжелая ситуация, российские военные продолжают обстрелы, уничтожая жилые дома и инфраструктуру. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада.

Продукты питания местные жители получают исключительно из гуманитарных грузов. Об этом утром в четверг, 21 апреля, сообщил в Telegram глава Луганской военной (государственной) администрации Сергей Гайдай.

За последние сутки, 20 апреля, оккупантами были значительно разрушены Рубежное и Новодружеск. Непригодными для жизни там стали еще пять домов, под удары попали инфраструктурные объекты.

"Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях", – отметил глава ОВА.

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По его данным, за день в жилом фонде области возникло шесть пожаров, все они ликвидированы. От опасности были спасены пять человек.

На линии фронта защитники Украины отбили девять атак врага. ВСУ уничтожили зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами РФ.

Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошкивского, продолжается штурм Попасной.

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