Оккупанты пытаются прорваться на трех направлениях на Луганщине: Гайдай рассказал об атаках. Видео

В Луганской области не прекращаются российские обстрелы по всей линии фронта. Противник пытается прорваться вперед на трех направлениях: Рубежного, Попасной и Золотого.

Об этом сообщил глава местной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии "Голосу Америки Українською". Отметим, что в области остается около 70 тыс. мирных жителей. Их жизнь и здоровье под угрозой, ведь РФ уже доказала, что не придерживается законов и обычаев войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Линия обороны держится. В основном попытки врага совершить прорыв идут в направлениях Рубежного, Попасной и Золотого", – описал ситуацию в регионе Гайдай.

Он подтвердил, что воины ВСУ временно отошли из н.п. Кременная. "Нужно просто понимать, что есть некая тактика и стратегия. Нужно сохранить людей, которые будут воевать и потом пойдут в контрнаступление", – пояснил глава Луганской ОВА.

Чиновник добавил, что нашим защитникам не было смысла держаться за землю, "каждый метр которой простреливался". По его словам, там "прилетало даже в траншеи".

Как писал OBOZREVATEL: