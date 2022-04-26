Оккупанты пытаются прорваться на трех направлениях на Луганщине: Гайдай рассказал об атаках. Видео
В Луганской области не прекращаются российские обстрелы по всей линии фронта. Противник пытается прорваться вперед на трех направлениях: Рубежного, Попасной и Золотого.
Об этом сообщил глава местной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии "Голосу Америки Українською". Отметим, что в области остается около 70 тыс. мирных жителей. Их жизнь и здоровье под угрозой, ведь РФ уже доказала, что не придерживается законов и обычаев войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Линия обороны держится. В основном попытки врага совершить прорыв идут в направлениях Рубежного, Попасной и Золотого", – описал ситуацию в регионе Гайдай.
Он подтвердил, что воины ВСУ временно отошли из н.п. Кременная. "Нужно просто понимать, что есть некая тактика и стратегия. Нужно сохранить людей, которые будут воевать и потом пойдут в контрнаступление", – пояснил глава Луганской ОВА.
Чиновник добавил, что нашим защитникам не было смысла держаться за землю, "каждый метр которой простреливался". По его словам, там "прилетало даже в траншеи".
Как писал OBOZREVATEL:
тем временем в Запорожской области российские военные пытаются восполнить потери личного состава за счет мужчин-украинцев, оставшихся на временно оккупированных территориях.
Так, противник полностью заблокировал выезд из Мелитополя, чтобы провести там свою "призывную кампанию".