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Оккупанты пытаются прорваться на трех направлениях на Луганщине: Гайдай рассказал об атаках. Видео

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
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Российская война против Украины

В Луганской области не прекращаются российские обстрелы по всей линии фронта. Противник пытается прорваться вперед на трех направлениях: Рубежного, Попасной и Золотого.

Об этом сообщил глава местной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии "Голосу Америки Українською". Отметим, что в области остается около 70 тыс. мирных жителей. Их жизнь и здоровье под угрозой, ведь РФ уже доказала, что не придерживается законов и обычаев войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дым после попадания российского снаряда
Видео дня

"Линия обороны держится. В основном попытки врага совершить прорыв идут в направлениях Рубежного, Попасной и Золотого", – описал ситуацию в регионе Гайдай.

Мужчина прячется за зданием, услышав звуки обстрелов. Луганская область

Он подтвердил, что воины ВСУ временно отошли из н.п. Кременная. "Нужно просто понимать, что есть некая тактика и стратегия. Нужно сохранить людей, которые будут воевать и потом пойдут в контрнаступление", – пояснил глава Луганской ОВА.

Чиновник добавил, что нашим защитникам не было смысла держаться за землю, "каждый метр которой простреливался". По его словам, там "прилетало даже в траншеи".

Как писал OBOZREVATEL:

  • тем временем в Запорожской области российские военные пытаются восполнить потери личного состава за счет мужчин-украинцев, оставшихся на временно оккупированных территориях.

  • Так, противник полностью заблокировал выезд из Мелитополя, чтобы провести там свою "призывную кампанию".