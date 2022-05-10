Военным РФ объявили подозрение в жестоких убийствах украинцев в Буче: фото преступников

В Офисе генерального прокурора заявили, что заочно сообщили о подозрении трем российским военным в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. По данным следствия, они причастны к убийствам мирных жителей города Буча под Киевом.

Как отметили в пресс-службе ОГП во вторник, 10 мая, было установлено, что в марте 2022 года россияне ворвались в частный дом и выстрелами в голову убили двух жителей.

Также следствие установило, что они жестоко обращались с мирным населением Бучи. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.

В Офисе генпрокурора также показали фото путинских преступников и отметили: если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам, присылайте доказательства по ссылке https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Бучанскую окружную прокуратуру: 063- 530-69-06.

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Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет. При этом уже известны воинские части РФ, виновные в этих преступлениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области. В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежали жители со связанными руками, застреленные солдатами России.