Военный эксперт Мельник: Путин решил идти на Молдову, пути назад для него уже нет. Интервью

Озвученные страной-агрессором Россией планы на вторую фазу войны против Украины свидетельствуют о том, что Кремль не собирается останавливаться на нашей стране. Следующая вероятная цель – Приднестровье, Молдова, а затем – сухопутный коридор в Калининград.

После обнародования этих задач для главы Кремля Владимира Путина обратного пути уже нет – он должен идти, не считаясь с ценой. Ключевым фактором в вопросе остановки агрессора будет мощь украинской армии при поддержке Запада.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

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– В России официально озвучили цели второй фазы войны. Это полный контроль над Донбассом, сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, что "даст еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения". Если противник ставит перед собой такие задачи, что можно ожидать дальше?

– Это промежуточный план, это не завершающая фаза операции. Это свидетельствует о том, что любые переговоры с Путиным о достижении какого-либо компромисса максимально могут принести перемирие и создать условия для накопления сил и дальнейшего продвижения России.

Конечная цель Путина по отношению к Украине понятна – это уничтожение Украины как государства, уничтожение украинцев как нации.

Но проблема гораздо шире, потому что в данном случае говорится о Приднестровье. Это не такая уж новость для тех, кто постоянно следил за российскими дискуссиями. Такая цель стояла с 2014 года. Тогда эта операция называлась "Подкова" – от Харькова до Приднестровья.

Мы уже видим подтверждение предупреждений, которые постоянно звучали в адрес наших европейских партнеров – что на Украине Путин не собирается останавливаться. Приднестровье – – это территория Молдовы. То есть сейчас речь идет еще об одной европейской стране, которая не является членом Евросоюза или членом НАТО.

Но это еще не все. Потому что, если позволить Путину выполнить эту фазу, дальше будет фаза захвата Киева – я сейчас говорю о планах. А затем для обеспечения российских национальных интересов и контроля над какими-либо экономическими субъектами возникнет вопрос сухопутного коридора в Калининград.

А дальше можно продолжать.

– Но желание – это одно, а возможности – это другое. Как вы оцениваете возможности Кремля достичь этих целей?

– На мой взгляд, будь это 2014 год, вероятность была бы значительно выше, хотя и не стопроцентная. Сегодня Россия имеет большие шансы подавиться тем куском, который она себе нарисовала.

Но в этом очень мало повода для оптимизма, потому что, если такие цели озвучены, значит, будут бросаться все возможные ресурсы для того, чтобы их достичь. Потому что Путин уже не может давать задний ход. Шаг назад от каждой красной линии, которую он преступил, это опасность его авторитету.

– Вопрос по переговорам. Если текущая фаза наступления России в Украине провалится, на какие уступки, компромиссы может пойти агрессор? Или, возможно, в таком случае вообще не стоит садиться с ним за стол переговоров, а просто добивать эту армию?

– Нынешний формат переговорных групп, по сути, является аналогом Трехсторонней контактной группы, о которой сейчас почти забыли. Хотя поначалу цели были больше.

Сейчас можно говорить о формате, в котором решаются тактические вопросы. Если говорить о российском составе делегации, то там вообще люди, которые "никто и зовут их никак". Они не имеют никакого отношения к принятию решений. Возможно, они носители директив, которые им дают на переговоры, а может, ничего не дают. Это с одной стороны.

С другой стороны, мы также наблюдаем снижение уровня переговорщиков. Поэтому нет надежды, что с этими переговорщиками можно чего-то достичь в контексте урегулирования этого конфликта.

Более того, все более очевидным становится то, что временное перемирие может очень быстро превратиться в "Минск-3" – абсолютно невыгодные для Украины условия. При этом перемирие будет кратковременным эпизодом между волнами эскалации.

– Понимаю, что прогнозы делать сейчас очень тяжело, и тем не менее – что вы можете сказать по поводу того, как будут развиваться события?

– Это не прогноз. Это видение того, как проблема может решаться. На сегодняшний день решение лежит на поле боя. Чем быстрее Украина получит достаточное количество вооружений, чем мощнее будет поток поддержки – финансовой, экономической, политической, дипломатической – со стороны Запада, чем быстрее Запад поймет, что Украина не может проиграть в этой войне, потому что это вопрос не только Украины, но и европейской безопасности – тем скорее произойдет мирное урегулирование этого конфликта.

Если коротко, единственный путь разрешения этого конфликта – это сначала стратегическое военное поражение России, а затем стратегическое поражение российского режима как такового.