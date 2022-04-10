Военный эксперт Мельник: битва за Донбасс будет горячей, Путин мечтает о параде 9 мая в Киеве. Интервью

Битва за Донбасс, к которой готовится армия президента страны-агрессора России Владимира Путина, может быть действительно масштабной. Речь идет о перспективе нескольких недель, ведь для диктатора очень важна дата 9 мая. День Победы он намерен отпраздновать парадом в Киеве. Вместо этого мощное контрнаступление готовят и ВСУ.

Возможности армии РФ часто преувеличены. В частности, вместо "высокоточных боеприпасов" оккупанты применяют неуправляемые бомбы, а для взятия городов используют средневековые методы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– В преддверии очередного этапа наступления путинской армии о "битве за Донбасс" говорят как о переломной в этой войне, а саму войну сравнивают со Второй мировой. Вы согласны с такими оценками?

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– В том, что происходило в течение этих шести недель, очень много параллелей со Второй мировой войной. Россия начинала эту операцию по примеру "Бури в пустыне", которую американцы проводили в начале 1990-х. Это массированные удары по объектам критической инфраструктуры, по военным объектам, завоевание господства в воздухе. Затем основная военная мощь заходит и контролирует эту территорию.

Так это задумывалось. Но очень быстро все это перешло в танковые баталии. Массированное наступление или выдвижение танковых колонн на Киев – это уже аналогии со Второй мировой войной.

Интенсивность боевых действий на Донбассе с массовым применением бронетехники и пехоты будет в разы выше, чем та, что мы уже наблюдали.

– Тем не менее все говорят о том, что резервы путинской армии истощаются. Мы знаем статистику потерь врага – погибших, сбитых самолетов, сожженных танков и т.д. Неужели это никак не повлияет на ситуацию?

– То, что может быть новым на востоке, – это то, что, очевидно, украинская армия накапливает силы для того, чтобы перейти в контрнаступление. До этого это было сдерживание и некие локальные контрнаступательные действия.

Поскольку Россия планирует захватить обширную территорию, по крайней мере, до административной границы Донецкой и Луганской области, вытеснить ее оттуда можно будет только интенсивным широкомасштабным контрнаступлением. Можно ожидать более масштабного применения силы.

– Вы могли бы озвучить сроки – когда может быть наступление армии Путина и контрнаступление украинской армии?

– Что касается возможного наступления или квазибоевых действий на востоке, можно с уверенностью говорить о периоде до 9 Мая. Потому что Путину нужно провести блестящий Парад победы. Следовательно, это вопрос нескольких недель, которые понадобятся для подтягивания резервов.

Резервы Путина огромны, но не бесконечны. Есть существенные проблемы с комплектацией. Но в любом случае, очевидно, такая задача стоит перед российскими военными. Для ее выполнения в бой будут бросать даже недостаточно подготовленные и недостаточно укомплектованные подразделения.

Что касается авиации, то в России, несмотря на масштабные потери, по данным Military Balance, все равно есть достаточно серьезный резерв. Плюс Россия практически не понесла потерь в стратегических бомбардировщиках. Есть также определенный резерв ракет – крылатых и баллистических.

Следовательно, потенциал России все равно остается достаточно мощным по определенным параметрам, особенно в авиации и ракетах.

– Вы сказали, что можно проводить параллели со Второй мировой войной. Значит ли это, что российская армия и в ХХI веке использует методы войны начала ХХ века? Насколько это сказывается на ее боеспособности?

– Я бы, скорее, задал этот вопрос иначе. Отражается ли фактическая боеспособность России в методах ведения войны.

Прежде всего, то, что бросается в глаза, – это применение неуправляемых мощных бомб, которые сбрасывают с самолетов по жилым кварталам. Здесь уместна аналогия с тем, как бомбы использовались во время Второй мировой войны. Это терроризирование мирного населения и попытка таким образом сломать волю противника к сопротивлению.

Это, скорее, свидетельствует не о том, что Россия хочет применять такую тактику, а о том, что боевой потенциал, о котором постоянно говорят в РФ, в частности касательно высокоточных боеприпасов, – это "потемкинская деревня". Есть фасад, есть много разговоров о высокоточном оружии, а есть оружие, которому почти полвека.

Кроме того, в Харькове, Чернигове, Мариуполе использовались методы даже не Второй мировой войны. Пожалуй, это тактика, которая применялась в Средние века, – осады городов, принуждение их к сдаче.

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