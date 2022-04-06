Военный эксперт Федоров: время Путина на исходе, у него остался месяц. Интервью

Время, которое глава страны-агрессора России Владимир Путин отвел на победу над Украиной, катастрофически сокращается. Резервы его армии – тоже. День Победы, 9 мая, является сакральной датой для диктатора, но заявить об окончании "спецоперации" в Украине ему не суждено.

Согласно законодательству РФ, Путин уже совершил уголовное преступление, развязав войну против Украины. На скамье подсудимых в Гааге он может оказаться точно так же, как сербский диктатор Слободан Милошевич.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Юрий Федоров.

– Ряд экспертов утверждает, что в настоящий момент противник накапливает силы и готовится к новому удару по Украине. Вы согласны с такими оценками?

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– Накопление сил действительно происходит, насколько я могу судить. Это подготовка к наступлению на юг – Изюм, Попасная. Но если, как надеются в Москве, будет взят Мариуполь – а пока это не выходит – высвободившиеся силы из-под Мариуполя, довольно значительные, будут направлены на север с тем, чтобы замкнуть кольцо окружения группировки ВСУ в зоне Операции Объединенных сил.

Эти планы совершенно очевидны, но другой вопрос, насколько они выполнимы. И тут у меня существуют очень серьезные сомнения. Потому что, во-первых, состояние командования, управления войсками в российской армии очень низкое. Об этом свидетельствует характер беспорядочного вывода российских войск из Киевской области. Сначала выход был более или менее организованным, а затем эта организация постепенно развалилась.

Во-вторых, у россиян нет необходимого количества подготовленного резерва личного состава, который способен воевать. В-третьих, есть очень серьезные сомнения в боеспособности тех сил, которые они концентрируют в Курской и Белгородской областях.

В общем, российская армия показала, что это грандиозная потемкинская деревня, и реальная боеспособность ее частей и соединений гораздо ниже, чем об этом российские генералы докладывали своему начальству и президенту Путину.

Есть известное всем военным специалистам положение о том, что наступление – очень сложный вид военных действий, требующий очень хорошей организации, в том числе тыловой, логистической, очень высокого уровня управления войсками. Это обстоятельство дает мне право давать достаточно оптимистические оценки о том, что это наступление, скорее, провалится, чем будет выполнено успешно.

И последнее – то обстоятельство, что продолжаются террористические обстрелы городов в Украине российскими ракетами. Это говорит о том, что российские военные делают ставку не столько на успех на поле боя, сколько на то, чтобы снизить патриотическую мобилизацию общества в Украине и тем самым вынудить руководство страны принять российские требования. Это показывает, что на успех в военных операциях, особенно сухопутных сил, расчета в Москве нет.

– Вы упомянули об обстрелах мирных городов. Весь мир содрогнулся от новостей о зверствах российских оккупантов под Киевом, в частности, в Буче. Издевались и убивали даже детей. За это будет какое-то особое наказание лично для Путина?

– Я очень хотел бы надеяться на это. Если говорить о международной реакции, она понятна, но это политическая реакция, а не юридическая. Для того чтобы использовать доказательства зверств в Буче и я боюсь, что не только в Буче, требуются юридические основания.

Эти преступления должны быть доказаны в соответствии с необходимой юридической процедурой. Как я понимаю, власти Украины этим занимаются. Затем эти доказательства должны быть предъявлены в международных организациях.

Сегодня (4 апреля. – Ред.) должно быть обсуждение этого вопроса в Совете безопасности. Я не могу ничего прогнозировать, но не исключаю создания какой-то международной следственной комиссии, которая должна оценить все эти зверства с юридической точки зрения.

Известно, что РФ объявила, что это дело рук неких украинских националистов. Но для того, чтобы юридически зафиксировать истину, необходимо иметь какую-то международную следственную комиссию, которая может подтвердить эти факты на основании судебно-медицинской экспертизы и прочего.

После этого встает вопрос о персональной ответственности российских государственных деятелей и тех бандитов, которые все это совершили.

Но я хочу обратить внимание на то, что, согласно российскому законодательству, Владимир Путин уже является преступником. В уголовном кодексе РФ есть статья 353, в которой говорится об ответственности за подготовку и развязывание агрессивной войны. Путин попросту подпадает под положения этой статьи, как и руководство российского генштаба, МИДа и так далее. Так что суд над Путиным может быть даже в России. Очень хочется в это верить. Есть международный уголовный суд и так далее.

В какой мере Путин лично попадет туда? Я надеюсь, что попадет. Кстати, был прецедент. Сербский президент Милошевич уже после того, как его убрали с поста, был выдан в Гаагу. Там он находился под судом.

– И по поводу сроков. Вы могли бы спрогнозировать срок второго этапа наступления и срок окончания войны?

– Я не работаю в российском генеральном штабе. Но, насколько я могу судить, прежде всего, по публикациям в Украине, по заявлениям военных деятелей в Украине, предполагалось, что такое наступление начнется 1 апреля. Но оно не началось.

Это значит, что у русских есть очень серьезные проблемы с подготовкой наступления. Это первое. Второе – у Путина время истекает, сжимается, как шагреневая кожа. Первая дата, которую он рассматривает в качестве рубежной – это 9 мая, сакральная дата для Путина и для русского общества в целом.

К этой дате он собирается объявить о победе – об этом сообщала даже американская разведка. Но о какой победе он может объявить, я не знаю, потому что победа у него не просматривается.

Второй фактор – к лету начнут сказываться последствия экономических санкций, которые уже наложены и, видимо, будут наложены еще. Особенно после вскрытия этих ужасающих преступлений в Буче.

И тут важна даже не реакция населения, а реакция промышленности, потому что запас всякого рода запчастей подходит к концу. К лету ожидается транспортный коллапс в России и остановка целого ряда производств. Просто из-за того, что нет импортных комплектующих и импортных запчастей. Это тоже фактор, который препятствует Путину вести длительную войну.

На мой взгляд, у него есть примерно месяц – и политически, и экономически. У него возникает проблема с подготовленными резервами, которых у него не хватает. В последние дни появились сообщения о скрытой мобилизации военнослужащих запаса в России. Политически это очень опасное явление, потому что это не мальчишки 18-19 лет. Это люди 25 лет и старше, у которых есть жизненные планы, есть семьи и которым совсем не хочется с этим расставаться и ехать на фронт в Украину.

Я не уверен, что Путин рискнет проводить массовую мобилизацию, потому что это может вызвать очень неприятные для него внутриполитические явления. Одно дело – смотреть телевизор на диване с пивом в руках и другое дело – ехать на фронт, где убивают.

Времени у Путина немного.

– Если в отношении России будет введено нефтяное и газовое эмбарго, это ускорит развязку?

– Да, я думаю, что это может ускорить развязку. Европейские страны могут ввести нефтяное эмбарго, но остается восток. Какую-то нефть Россия все равно будет поставлять. Что касается газового эмбарго, то я не уверен, что Европа введет полное эмбарго на поставку российского газа. На европейском рынке действуют очень сложные обстоятельства. Одни страны могут ввести, другие нет.

В краткосрочном плане это не самое главное. Главное, что может действительно остановить агрессию – это не столько углеводородное эмбарго, сколько полное прекращение поставок запчастей, комплектующих и так далее. Потому что от этого станет промышленность, транспорт. Остановка этих отраслей гораздо болезненнее в краткосрочном плане, чем эмбарго.

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