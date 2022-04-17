Военный эксперт Федоров: Путин назначил в Украину 'палача Алеппо', битва за Донбасс решит все. Интервью

Из-за неудач на украинском фронте президент страны-агрессора России Владимир Путин расправляется с десятками генералов. Его армия несет колоссальные потери, в том числе среди опытных летчиков. Тем не менее, вопрос капитуляции РФ в этой войне пока не ставится.

Битва за Донбасс будет решающей. Ответственным за войну против Украины назначен генерал, уничтоживший авиаударами сирийский Алеппо. Но использовать ту же тактику в Украине будет проблематично.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Юрий Федоров.

– Появилась информация, что министр обороны РФ Шойгу попал в реанимацию с инфарктом, 20 генералов арестованы. Если это правда, о чем это может свидетельствовать?

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– Шойгу – человек, может быть, и больной. Слухи о его инфаркте ходили последние 2-3 недели. Важнее другое – его положение в окружении Путина, на мой взгляд, сильно пошатнулось в результате того, что не была достигнута быстрая победа в Украине. Это главный фактор.

Можно предположить, что уже в ходе войны у него возникли какие-то расхождения с Путиным и вообще с военным командованием России относительно того, насколько возможна быстрая военная победа.

Что касается ареста 20 генералов, сообщалось о том, что три командующих армиями были смещены недели две тому назад, двое из них арестованы. Какое формальное обвинение было выдвинуто против них, непонятно. Как сообщалось, они были помещены под домашний арест.

Так что информация об аресте 20 генералов вполне правдоподобна. Потому что Путин склонен обвинять именно военное командование, во-первых, в том, что первоначальные цели войны в Украине не достигнуты. А во-вторых, в том, что армия – совсем не в том состоянии, о котором ему докладывали на протяжении многих лет, в том числе непосредственно перед вторжением.

А значит, кто-то должен нести ответственность за провалы. Ясно, что в первую очередь козлами отпущения будут высшие военачальники России.

– Тем не менее, несмотря на осознание того факта, что армия РФ не может добиться успеха в Украине, война продолжается. Насколько мы понимаем, сегодня Кремль не ставит перед собой задачи уйти и закончить войну?

– Нет, никоим образом не ставит. В последние две недели, как минимум, были пересмотрены стратегические цели войны в Украине. Если вначале ставилась задача захватить Киев и другие крупные города, сместить руководство Украины, поставить на их место новых лояльных по отношению к России персонажей, то сейчас эта задача не ставится.

Сейчас ставится задача добиться военного успеха на Донбассе. Все говорят о так называемой решающей битве за Донбасс. Она действительно будет иметь большое значение. По результатам этого сражения будут вести разговор о конкретном содержании договоренностей о перемирии.

Если Россия достигнет успеха, тогда, скорее всего, Москва будет ставить вопрос о контроле над всеми оккупированными территориями, в том числе на юге, и признании независимости так называемых народных республик в административных границах Донецкой и Луганской областей.

– А если Москва не добьется успеха?

– Тогда уже Украина будет ставить вопрос о выводе всех российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля. Об этом, в частности, говорилось на встрече 29 марта.

Но все будет зависеть от того, каким будет результат битвы за Донбасс.

– Неделю назад сменилось руководство Южного округа. Его возглавил генерал Дворников. Говорят, что он может использовать на Донбассе метод, который использовал в Сирии, – ковровые бомбардировки. Действительно ли есть такая опасность?

– Хочу уточнить. Генерал Дворников был назначен командующим военным округом давно. Изменения состояли в том, что ему поручено руководить всей операцией против Украины. То есть он стал главным ответственным за ведение войны. До этого не было единого начальника.

Да, о нем говорят как о генерале жуковской формации, то есть он может и будет заваливать трупами собственных солдат позиции противника в условиях наступления. Да, когда он командовал в Сирии российской группировкой, он использовал ее для бомбардировок. Но назвать их ковровыми я не могу, поскольку там не было достаточного количества российских самолетов.

Тем не менее, пока он командовал, российские самолеты действительно бомбили населенные пункты, которые находились под контролем повстанцев, в том числе город Алеппо. За счет этого он получил прозвище "палач Алеппо" или "мясник Алеппо".

Но вопрос в том, что у сирийских повстанцев не было, как нет и сейчас, никаких средств ПВО. Это делалось российской авиацией абсолютно безнаказанно. Сейчас я не уверен, что авиация сможет так безнаказанно бомбить Украину. Я даже уверен в том, что не сможет.

Потому что количество сбитых украинской армией самолетов РФ за время войны превысило 150 единиц. Это очень серьезные потери. Особенно я имею в виду потери не столько самолетов, сколько подготовленных летчиков. Не просто выпускников, а летчиков, имеющих опыт участия в боевых действиях, имеющих длительный опыт подготовки, способных уклоняться от средств ПВО, бороться с самолетами противника и так далее. Это летчики очень высокой квалификации, как и всюду в мире.