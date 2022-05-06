"Военные стоят до последнего патрона": Шмыгаль рассказал о критической ситуации на "Азовстали"

Российские войска не перестают обстреливать "Азовсталь" в Мариуполе и пытаются прорваться внутрь. Битва на территории завода между украинскими защитниками и российскими захватчиками идет до последнего патрона.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге. По его словам, ситуация на "Азовстале" критическая – россияне атакуют завод без остановки, но украинские защитники отбивают все атаки россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Российские войска бомбят "Азовсталь" и пытаются атаковать без остановки. И вчера, и сегодня ночью были попытки россиян зайти на территорию. Наши военные героически отражают все их попытки. Сопротивление идет к последнему патрону, к последним силам", – заявил Шмыгаль.

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Премьер отметил, что на заводе остается большое количество раненых и гражданских людей. Он сообщил, что от рук россиян погибли три молодых женщины.

Также премьер-министр подчеркнул, что правительство и президент ведут переговоры с ООН о создании еще одного гуманитарного коридора для эвакуации людей из "Азовстали".

Перед этим Денис Шмыгаль отметил, что, несмотря на требование России сдаться, защитники Мариуполя не сложили оружие и продолжили борьбу против оккупантов. Город не упал, хотя и вынужден выживать в бесчеловечных условиях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты уже третий день ведут захватнические бои на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Ситуация там очень сложная, однако украинские защитники продолжают держать оборону.

Президент Владимир Зеленский заявил, что представители Украины продолжают вести переговоры о дальнейшей эвакуации людей с "Азовстали" в окруженном российскими оккупантами Мариуполе.

Также известно, что российские оккупанты 9 мая планируют провести в Мариуполе парад военнопленных. Однако вместо бойцов ВСУ они намерены переодеть в форму украинских военнослужащих мирных жителей.