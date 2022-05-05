Военные РФ проверяли нижнее белье и называли 'украинскими мразями': что говорят спасенные из 'Азовстали'

В Запорожье приехали 156 человек, которым удалось выехать из убежища под заводом "Азовсталь" в Мариуполе. Они вспоминают о тяжелом быте в подвалах предприятия. Однако с ужасом они говорят о том, как им пришлось пройти унизительную проверку на пункте пропуска со стороны российской армии. Оккупанты проверяли даже нижнее белье, проводили допросы и называли спасающихся "украинскими мразями".

Прежде чем отпустить людей в эвакуационные автобусы Красного Креста, у них также взяли отпечатки пальцев. Выжившие в кошмаре на яву рассказали о пережитом уже по приезду в Запорожье, сообщает The Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Согласно договоренности, те, кто должен был эвакуироваться в Запорожье, перед тем должен был пройти российскую проверку в городе Безименное почти в 50 километрах к востоку от Мариуполя.

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"У нас сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. У меня кружилась голова. Правоохранители провели опрос и спросили нас, как мы относимся к войне, к нашему правительству. Они называли нас "украинскими мразями". У нас отобрали телефоны и провели личный досмотр нижнего белья. Были досмотрены наши личные вещи – это было похоже на тоталитарное государство", – отметила Элина Васильевна, одна из тех, кому удалось бежать.

Она назвала жизнь в окруженном Мариуполе адом и подчеркнула, что даже своему злейшему врагу не пожелала бы такого. Элина Васильевна рассказала, что пряталась в бункере со своей семьей. Когда стало очень голодно, они рискнули пойти за едой на разбомбленном складе.

"Мы пошли собирать еду с земли. Мой сын принес печенье, смешанное с цементом и стеклом. Но мы махнули рукой и съели, потому что шесть недель не видели хлеба", – вспоминает женщина.

Еще одна женщина, которая не пожелала разглашать свое имя описала, как бомбили Мариуполь и, в частности, "Азовсталь".

"Нет ни воды, ни электричества, ни газа. Постоянные бомбежки, самолеты. Мы были в подвале в течение месяца, и все тряслось. Земля постоянно тряслась. У меня еще есть сын там, на "Азовстали". Мой брат умер. Мы просто ждем, переживаем за мирных жителей, за оставшихся детей. Весь тот ужас, через который они проходят, очень страшен", – отметила она.

Анна Зайцева, спасшаяся с полугодовалым сыном Святославом, призналась, что пережила момент отчаяния: "Был момент, когда мы потеряли надежду, думали, что о нас все забыли. Мы так благодарны всем, кто нам помог".

Однако на заводе все еще остаются люди – гражданские, раненые солдаты, воины, которые продолжают бои. После небольшой паузы на время выезда людей из бомбоубежища, Россия обвинила украинскую сторону в нарушении режима тишины и продолжила бомбардировку "Азовстали". Также, согласно информации из разных источников, на территорию предприятия пробиваются отряды пехоты захватчиков. Начальник полиции Мариуполя Михаил Вершинин подтвердил, что оккупанты "штурмовали завод в нескольких местах".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитникам Мариуполя, держащим оборону на заводе "Азовсталь", удалось отбить штурм российских оккупантов. Они выбили врага с территории комбината. Бои на "Азовстали" продолжаются, украинцы противостоят превосходящим силам противника. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В то же время заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь сообщил, что захватчики уже третьи сутки находятся на территории завода "Азовсталь". Информация о том, что защитникам города удалось их выбить, не соответствует действительности. Идут тяжелые бои.