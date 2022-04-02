Военные Движения сопротивления ССО показали сбитый русский вертолет. Фото

Военнослужащие Сил обороны Украины сбили российский вертолет. Бойцы движения сопротивления ССО осмотрели "добычу".

Об этом сообщили в Telegram "Оперативный ВСУ". Место сбития техники не указано.

Напомним: украинские воины продолжают защищать родную землю от русских оккупантов. На восточном фронте они сбили российский военный вертолет Ми-28. На видео отчетливо виден момент подбития вражеской техники и то, как вертолет резко начинает падать.

29 марта защитники также уничтожили вертолет оккупантов. Заслуга принадлежит бойцам 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Видео дня

Накануне защитники Украины эффектно уничтожили еще один российский самолет, бомбивший мирные населенные пункты. Вражеская техника сгорела прямо среди поля.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины отразили 9 атак российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях в течение 1 апреля. Враг понес значительные потери. Украинские военнослужащие продолжают мужественно сдерживать наступление агрессора.

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