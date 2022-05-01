Военное унижение в Украине может заставить Путина пойти на крайние меры – The Economist

Вторжение в Украину стало катастрофой для России. Весь мир увидел, как была унижена "вторая армия мира", которая и численно, и по количеству вооружения преобладала над Вооруженными силами Украины. Вместо восстановления "величия империи", которым грезил Путин, получилась демонстрация регресса с тяжелыми потерями.

Однако ослабление РФ несет и существенный риск для мира – имея амбиции агрессора, но не имея возможности побеждать, ослабевшая страна может прибегнуть к крайнему аргументу – ядерному оружию, сообщает The Economist.

Действия российской армии на территории Украины можно описать словом "катастрофа". Речь идет не только о больших потерях живой силы и вооружения, а и о бестолковых действиях военного командования. Оборонный бюджет России – 250 млрд долларов (7,4 трлн грн), это примерно в три раза больше, чем у Франции или Великобритании. Но большая часть этой суммы разворовывается.

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Путин и высшее военное руководство скрывали планы по вторжению в Украину от высших офицеров, что говорит о недоверии, разрушающем армию. Солдаты, которые питаются просроченными пайками, бросают технику, крадут, насилуют и убивают, чтобы получить поощрение из Кремля.

Россия также не смогла обеспечить себе контроль в воздухе и безопасность своих кораблей на море. А получившие в Украине отпор российские генералы отказались от современных методов ведения войны, а используют тактику тотального разрушения городов и террора мирных граждан.

Украинская армия демонстрирует серьезную мотивацию. Управление подразделениями ВСУ децентрализовано, командиры на местах могут принимать решения, проявлять инициативу и мобильность. Даже если войска РФ, подчиняющиеся управленческой вертикали, и смогут продвинуться вперед на фронте на Донбассе и юге, то только за счет количества техники и живой силы.

Путин терпит серьезную неудачу, потому что для него опасно продемонстрировать слабость, потерпеть поражение перед своим народом. Никакая пропаганда не сможет скрыть досадный проигрыш Украине и потерю влияния в мире, которое ранее всегда подкреплялось военной мощью.

Президент РФ вторжением в Украину серьезно повысил ставки, показал, на что готов ради сохранения статуса России как "сверхдержавы", как он это сам себе представляет. Поэтому существует опасность, что он не сможет согласиться с поражением на поле боя и применит свой последний аргумент – химическое, биологическое или ядерное оружие. Путин вполне рационален в желании сохранить свой режим, поэтому шансы на использования того, что может уничтожить тебя самого, невелики. Но приближение провала в войне с Украиной увеличивает соблазн нерационального шага.

В настоящий момент Путин проигрывает войну против Украины. По этой причине единственный способ изменить ситуацию – ядерный шантаж и запугивание всего мира, заявил ранее военный эксперт Олег Жданов. По его словам, полное поражение на поле боя стало бы для кремлевского диктатора оскорбительным. Поэтому он пытается "поднять" себя, втягивая в войну НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-посол Великобритании в России Тони Брентон ранее отмечал, что если президент РФ не добьется своих военных целей на Донбассе, нельзя исключать, что он применит ядерное оружие. Успехи армии РФ необходимы лидеру страны как дополнительные "козыри" на переговорах.