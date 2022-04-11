Военная техника России находится вблизи госграницы Украины на Сумщине: в ГПСУ рассказали о ситуации

Российская военная техника продолжает оставаться в определенной близости к украинской границе в Сумской области. Россияне осуществляют фортификационные мероприятия, что несет дальнейшую опасность, в частности, для военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в медиа-центре "Украина". По его словам, патрулирование границы, как это было ранее, будет для пограничников опасным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Поэтому мы этого не допускаем, а в свою очередь тоже создаем необходимые условия для того, чтобы с нашей стороны велся контроль за границей, но была безопасность прежде всего для военнослужащих", – заверил Демченко.

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Кроме того, в Киевской, Черниговской и Сумской областях идет процесс возобновления контроля за государственной границей, где вместе с ВСУ пограничники обследуют участки приграничья. Есть также опасность минирования местности, в частности военнослужащие обнаруживали танковые снаряды.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают наращивать количество военной техники вблизи границы Украины. В частности, скопление войск заметили вблизи Харьковской и Донецкой областей в городе Валуйки и поселке Солоты Белгородской области.