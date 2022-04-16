Во время войны ускорилась декоммунизация, но средства из имущества госпредателей нужно передать на ВСУ – нардепка Оксана Савчук

Сейчас в городах Украины происходит массовое переименование улиц из русских и белорусских названий, имен деятелей, а также демонтирование памятников культурных деятелей и символики СССР, которая до сих пор не была убрана.

Об этом в эфире телеканала Апостроф указала народный депутат Украины от ВО "Свобода" Оксана Савчук.

"Во время войны декоммунизация ускорилась – это очень хорошо, это путь вперед, ведь именно сейчас пришло время. Есть возможность раз и навсегда избавиться от пережитков советского прошлого", – отметила Савчук.

Что касается государственных изменников, то сейчас в ВРУ происходит наработка механизма присвоения имущества людей, предавших или принадлежащих стране-агрессору банков. Депутатов призывают не бояться, не раздумывать долго, а делать все как можно быстрее, чтобы потом отступники не смогли вернуть свое имущество, а все средства от присвоения были переведены на счет ВСУ.

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"На нужды ВСУ должны быть оперативно направлены средства и имущество, которые конфисковываются у государственных изменников. Один день войны для Украины стоит около 2 млрд. грн. Чем дольше государственные чиновники затягивают с конфискацией имущества и средств, и не предлагают быстрый механизм – тем меньше шансов получить эти деньги после победы. Нужно создать специальный счет и направлять средства на армию. Для нашей победы деньги на ВСУ нужны уже сегодня!", – резюмировала народный депутат.