Во время военного положения в Украине будет действовать упрощенный порядок лицензирования для всех видов автоперевозок

Процедура получения лицензий на все виды автомобильных перевозок будет упрощена и переведена на цифровую платформу "ШЛЯХ". Упрощенный порядок лицензирования будет действовать с 6 апреля в течение периода военного положения, сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Соответствующие изменения были внесены постановлением КМУ № 368 от 25 марта.

В частности, для всех видов лицензий было вдвое сокращено объем необходимых для получения лицензии документов, отменена необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы, отменена подача документов о наличии материально-технической базы и наличии договоров.

"Срок рассмотрения заявки на получение лицензии по новой процедуре сокращен с 10 дней до 1-3 дней", - отметили в МИУ.

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Упрощение процедуры касается получения лицензий на внутренние перевозки пассажиров автобусами; внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями; международные перевозки пассажиров автобусами; международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями; международные перевозки грузов грузовыми автомобилями, кроме перевозки опасных грузов и отходов.

С 13 апреля начнет работу автоматизированная электронная система приема заявок на получение соответствующих лицензий. Получить лицензию можно будет в информационной системе "ШЛЯХ" Государственной службы безопасности на транспорте в пять шагов:

- Создать электронное заявление в системе "ШЛЯХ", раздел Лицензирование;

- Указать виды хозяйственной деятельности;

- Указать информацию о транспортных средствах по ссылке.

- Загрузить цветные фотокопии свидетельств о регистрации ТС и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление;

- Нажать кнопку ОТПРАВИТЬ заявление в ГСБТ.

"Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и обнародуются на портале электронных сервисов Государственной службы безопасности на транспорте", – добавили в Мининфраструктуры.