Во Львове во время воздушной тревоги сработали силы ПВО

Во Львове утром 16 апреля местные жители услышали несколько взрывов, испугавших горожан. Однако атаку врага успешно отбили украинские защитники.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, взрывы, которые услышали львовяне – это работа систем противовоздушной обороны.

"Во время воздушной тревоги, которая началась в 05:46 и продолжалась до 07:02, работали наши силы противовоздушной обороны", – сообщил Козицкий.

Больше информации чиновник пообещал предоставить впоследствии.

Утром в субботу, 16 апреля, взрывы также были слышны и в столице Украины Киеве.

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Как сообщил мэр Виталий Кличко, под обстрел врага попал Дарницкий район города. На место происшествия уже выехали спасатели и медики.

"Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. Данные о пострадавших уточняются", – написал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером пятницы, 15 апреля взрывы были слышны и в Полтаве. Взрывы подтвердил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Однако впоследствии выяснилось, что успешно сработала система ПВО.

Напомним, ранее украинцев призывали не пренебрегать собственной безопасностью и не игнорировать уведомления о воздушной тревоге. По данным разведки, до 18 апреля сохраняется большая угроза ракетных атак врага.