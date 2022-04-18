Во Львове обломок ракеты прилетел в детский приют

Обломок вражеской ракеты, которая утром 18 апреля была запущена по Львову, упал на территории детского приюта, где находятся дети без родителей, эвакуированные со всей Украины. Заведение расположено далеко от места попадания ракет, однако их остатки также могут представлять опасность.

Об этом сообщил начальник службы по делам детей Львовской ОВА Владимир Лис, отмечает "Укринформ". Он отметил, что воспитанники приюта, к счастью, не пострадали.

"Все дети целы. Повреждения в приюте – минимальные, вылетели немного окна в подвале", – сказал Лис.

Заместитель начальника Львовской ОВА Виталий Загайный в эфире канала НТА также рассказал о попадании обломка ракеты на территорию заведения.

"Это был довольно большой обломок, который залетел в детский приют, где находятся исключительно дети. Благо, там стекло было предварительно оклеено лентой и не разлетелось вдребезги, никто не пострадал. Я хочу сказать, что есть прямые попадания, а есть остаточные, но они также могут привести к разного рода неприятностям и убыткам", – сказал Загайный.

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Напомним: прицельные попадания вражеских ракет по Львову утром 18 апреля привели к значительным жертвам – сейчас подтверждена смерть семи человек. Еще 11 человек получили ранения, в том числе – ребенок. Атака российских оккупантов значительно повредила военную и гражданскую инфраструктуру в разных частях города.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из ракет, которыми российские оккупанты ударили по Львову утром 18 апреля, попала в гражданский объект города – шиномонтаж. В результате преступных действий россиян повреждено или уничтожено около 40 автомобилей.