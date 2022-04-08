Во Львове к консульству РФ принесли 'окровавленные' вещи: то, что оккупанты отбирают у украинцев, убивая их. Фото

Во Львове местные жители организовали акцию протеста против российской захватнической войны. Под здание консульства РФ принесли "окровавленные" вещи и бытовую технику.

Об этом 8 марта сообщил Укринформ. Отмечается, что акция носит одноразовый характер.

"Это памятник мародерству, который должен стоять у каждого консульства и посольства России", – отмечает инициатор мероприятия Ляна Мысько, директор Муниципального художественного центра во Львове.

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Этим пикетом жители города хотели показать, какой ценой кремлевские мародеры "добывают" технику, которую отправляют своим семьям в Россию. Среди экспозиции находятся приборы, которые чаще всего воровали военные Кремля: стиральные машины, телевизоры, мониторы, системные блоки и т.д.

Организатор акции призывает проводить такие перформансы по всему миру. "Есть люди, которые до сих пор стремятся распространять русский мир, и мы хотим, чтобы там, где они работают, были созданы такие памятники, чтобы ярче показать, какая на самом деле их нация и их армия", – говорит она.

Акция проведена прежде всего для представителей иностранных СМИ, которых сейчас во Львове более 500. Она носит символический характер, ведь работники российского дипломатического ведомства давно покинули город.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в разных странах прошли акции в память о погибших в Буче невинных людях.