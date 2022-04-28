Внучка никогда не увидит деда: на Харьковщине погиб воин 'Холодного яра'. Фото Героя

28 апреля в Днепропетровской области простились с защитником Украины, погибшим в боях на Харьковшине. Военному Олегу Гриняку было всего 47 лет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, мужчина ушел на фронт по собственному желанию.

Известно, что Гриняк проходил службу в 93-й бригаде. "Он не ожидал повестки. В первые дни войны стал в армию добровольцем – защищать родных и мирную жизнь", – рассказывает глава областной военной администрации.

Видео дня

Он добавляет, что через несколько дней после гибели Олега Гриняка у него родилась вторая внучка, которая теперь "узнает деда-защитника только по фото… И никогда не сможет его объять".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Полтавской области похоронили двух 25-летних защитников. Они погибли в боях в Харьковской области.