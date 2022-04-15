'Вместо цветов тебя ждут пули': в Украине появились билборды с предупреждениями российским оккупантам. Фото

В Украине появились билборды с обращениями к российским оккупантам. В частности, захватчиков предупреждают, что вместо цветов их ждут пули.

Рашистов также призывают возвращаться домой. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал "Баста!".

Новые билборды развесили по столице нашей страны – Киеву. На черном фоне красуются такие надписи:

"Русским солдатам здесь не рады. Вместо цветов тебя ждут пули. Уходи! Возвращайся к семье".

"Русский солдат, остановись! Путин проиграл, весь мир с Украиной! Уходи без крови на руках".

"Русский солдат, остановись! Вспомни семью. Возвращайся домой с чистой совестью".

"Русский солдат, иди на х*й!".

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Стоит отметить, что в Украине военных российской армии, вторгшихся на нашу территорию, и белорусских солдат, которых тоже готовят к нападению, призывают сдаваться в плен. Тем, кто добровольно сложит оружие, гарантируют амнистию и возможность позвонить по телефону родным. Как правильно сдаться в плен – читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам: попросил предупредить всех призывников и их родителей, что Россия может отправить молодых парней на войну против нашего государства. А это для многих из них – гарантированная смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины решили оснащать снаряды инструкцией для оккупантов из РФ и Беларуси. Она рассказывает о том, как правильно сдаться в плен.