Вместо тротиловой шашки – кусок древесины: в сети показали 'вооружение' российской армии. Видео

В одном из освобожденных населенных пунктов украинские воины обнаружили брошенную россиянами амуницию. Среди бронежилетов, формы и других принадлежностей они нашли сверток с "вооружением", которым снарядили оккупантов на войну в Украину.

Размотав сверток, защитники Украины не смогли сдержать смех. Видео "распаковки" появилось в Telegram-канале "Риа Мелитополь".

На видео украинские воины рассматривают брошенные оккупантами вещи, на которые указала местная жительница. В частности, сверток с "вооружением", которым снарядили российских оккупантов воевать против ВСУ.

В пакете с надписью "Тротиловая шашка 200 г" украинские воины обнаружили небольшой деревянный брусок. Вместо "белого дыма" оккупантов тоже снарядили куском дерева – правда, уже цилиндрической формы.

Видео дня

"Вторая армия мира не перестает удивлять", – иронизируют защитники Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "вторую армию мира" снаряжают списанными бронежилетами с ржавыми пластинами. Украинская разведка рассказала о партии из тысяч непригодных к использованию "бронежилетов", которые уже обветшали от старости.