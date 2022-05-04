Вместе пошли воевать и погибли: на Херсонщине россияне расстреляли отца и сына

На Херсонщине погибли двое украинских военных – отец и сын Сергей и Богдан Залевские. Российские оккупанты взяли их в плен еще в конце марта, а на Пасху расстреляли. Их похоронили в родном селе Луганка на Кировоградщине.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В небольшом селе Луганка Петровской громады Кировоградщины первые похороны бойцов. Погибшие местные жители – 52-летний Сергей и его 29-летний сын Богдан Залевские – вместе ушли на фронт.

Как рассказывает староста села Роман Штурмак, первым на войну решил отправиться младший Залевский. Затем отец тоже принял такое же решение. Богдану даже пришлось немного пождать, пока отец оформит все документы, и они вместе пошли воевать 1 марта.

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Вместе же они и пропали 28 марта во время боя в районе села Александровка Херсонской области. Их телефоны не отвечали, связи не было.

Знакомые и родные искали их. Выяснилось, что отец и сын попали в плен к россиянам. Как рассказал во время прощания на кладбище военный, Залевских враги пытались поставить на колени, но не смогли этого сделать.

На Пасху, 24 апреля, их расстреляли. Украинские войска начали наступление в том районе, а российским захватчикам пришлось отходить. И они решили убить всех пленных, среди которых были и Залевские.

До войны Сергей Залевский работал сторожем в местной школе. Он увлекался фотографией. Богдан работал в детско-юношеской спортивной школе. Его страстью был футбол, точнее мини-футбол, который проводят в зале.

Как написал его знакомый Алексей Агафонов, Богдан только начал возрождать этот вид спорта в Петровской громаде. Тренировал детей. Сам играл в команде "Колос", был вратарем.

"Он был хорошим организатором всех мероприятий. Был талантливым во всем, всегда помогал в сложной ситуации. Просто не могу поверить… Мы вас никогда не забудем", – написал Алексей.

Богдан был единственным сыном в семье. Теперь его мама и жена Сергея Наталья осталась одна. В селе говорят, что у нее есть сестра, да и друзья тоже будут о ней заботиться и помогать.