Власти Мариуполя объявили о режиме радиомолчания: как сейчас выглядит город. Видео

Власти Мариуполя просят 1 мая не публиковать информацию о ходе эвакуации и других новостях из города, пока не будут предоставлены официальные сообщения. К тому времени мэрия объявляет режим радиомолчание.

Такие действия необходимы для спасения людей, которые сейчас находятся в заблокированном оккупантами населенном пункте. Соответствующее сообщение опубликовал советник главы городского совета Мариуполя Петр Андрющенко.

"Просим всех пока воздержаться от предоставления информации из города на сегодня. Спасибо за понимание. Слава Украине!", – пишет он.

Видео дня

Также Андрющенко поделился видео, на котором видно, как сейчас выглядит разбомбленный город. "Май. Мариуполь. Несокрушимый и Непокоренный. Вернемся. Отплатим. Отстроим", – комментирует советник мэра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты расстреливают жилые дома в окруженном Мариуполе. Гражданское население военные РФ выводят на улицы и ставят на колени.