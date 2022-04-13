Вице-канцлер Германии выступил за быстрое предоставление оружия Украине: нужно действовать

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек настоял на скорейшей передаче Украине тяжелого вооружения. Речь идет о системах ПВО, танках и артиллерии.

Об этом сообщило немецкое издание WELT. Чиновник отметил, что военная техника понадобится для борьбы против российских захватчиков уже через несколько дней, поэтому Украина не может ждать.

"Не будет смысла, если мы скажем: вы получите что-нибудь через 9 месяцев. Сейчас это вооружение должно отправиться туда. Так нужно поступать", – объясняет вице-канцлер.

При этом Хабек обратил внимание, что государства ЕС не должны забывать о собственной безопасности и отдавать Киеву все имеющееся вооружение. По его словам, нельзя допустить "обнажение" внутренней обороноспособности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Украине президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за связей с РФ.